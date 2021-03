Pablo Arancibia abrió otro Facebook desde la cárcel ¿Es legal?

Amigos y abogados de la familia de Florencia Romano (14) volvieron a denunciar a través de las redes que Pablo Arancibia (44) –acusado del femicidio de la adolescente- ha vuelto a abrir un perfil de Facebook.

No es primera vez que Arancibia, desde la cárcel participa activamente en las redes sociales. El 2 de febrero pasado, personal del Servicio Penitenciario le secuestró un teléfono al presunto femicida, luego de que se diera a conocer en los medios de que Arancibia tenía un nuevo perfil de Facebook a través del cual se había contactado con algunos viejos compañeros del colegio.

El nuevo perfil de Arancibia.

En estos mensajes, Arancibia pedía a una ex compañera que les dijera a sus amigos que no juzgaran ya que “no saben que pasó” ya que él todavía no ha declarado. Así fue como se logró saber que, haciéndose pasar por una adolescente, el hombre habría contactado a algunas chicas menores de edad. Es por esto que se abrió una investigación por grooming.

A un mes y medio de esto, el presunto femicida volvió a aparecer en las redes sociales con otro perfil de Facebook, al que llamó “Pblo Residente”. Esto causó indignación en quienes advirtieron que el principal sospechoso de asesinar a golpes a una nena de 14 años contaba nuevamente con un contacto hacia el exterior.

Por esto surge la pregunta si es legal o no que el detenido pueda navegar libremente por la web. Actualmente, por la pandemia, los reclusos de las cárceles de todo el país pueden tener teléfonos a su disposición para comunicarse con sus familiares a quienes ven pocas veces.

Lo que puede privarlos de este beneficio es la sospecha de que el recluso esté realizando alguna maniobra delictiva para poder secuestrarle el teléfono y abrirle una causa al respecto si así se considera.

Más allá de esto, los perfiles de “Pblo Residente” ya fueron eliminados.

El femicidio de Florencia

Florencia fue asesinada el 12 de diciembre de 20202 en Maipú luego de haber ido a pasar la tarde en la casa de Arancibia, actualmente detenido y apuntado como el principal sospechoso del femicidio de la joven.

La investigación, en un principio, también incluyó a la pareja de Arancibia, Micaela Méndez (27), como posible coautora del brutal hecho, aunque esa hipótesis fue desvaneciéndose con el paso de los días ya que, según pudo comprobar la fiscalía, ella no estuvo en el inmueble del callejón Berra y Padre Vázquez al momento de la muerte de Romano.

En caso de corroborarse la culpabilidad de Arancibia, la única pena que le cabe es la de prisión perpetua, ya que está imputado por femicidio.