Otra vez en San Juan: perros atacaron a un chico de 15 años en plena calle

Un chico de 15 años fue atacado este miércoles por una jauría en Rawson, San Juan, a pocos días de la trágica muerte de Florencia Ledesma (23) en Villa Ampacama (Albardón), el acecho a un policía que iba a caballo y hasta un nene de 6 años que resultó herido.

El brutal episodio del miércoles por la mañana sucedió cuando el adolescente estaba en un espacio verde del barrio Los Horcones. En una sola esquina de ese vecindario hay cinco perros sin dueño. Un par fue el que aparentemente atacó al menor, que terminó siendo atendido en el centro de salud de Rawson por las heridas. Se trata de los mismos canes que asedian a los vecinos de la zona.

Alarma entre vecinos de los barrios Los Horcones y Sarmiento de Rawson (San Juan) por las jaurías - Gentileza / Tiempo de San Juan

“A veces uno va caminando por la vereda y si uno de los perros está echado, uno se tiene que ir a la calle para pasar porque ahí no más te ladran y, si no te conocen, te pueden morder”, manifestó una de las vecinas a Tiempo de San Juan.

Por su parte, el vecino Luis Cuello advirtió en Diario de Cuyo que la problemática de los perros callejeros y agresivos en el barrio Los Horcones no es nuevo, pero que nunca nadie “tomó cartas” en el asunto para ponerle fin a esta situación y mantener a todos a salvo.

“Un día la atacaron a mi sobrinita. La alcanzaron a tirar al suelo y cuando la estaban por morder justo salió un vecino que la pudo rescatar, si no, no sé qué habría pasado. Son animales peligrosos que no pueden convivir con la gente”, agregó la vecina Gabriela Oviedo.

Ante el temor de los habitantes, el secretario de Ambiente sanjuanino, Raúl Tello, anunció que se pondrá en marcha un camión para levantar las jaurías peligrosas de las calles.

Preocupación en San Juan por las jaurías peligrosas

Después de la jauría asesina de Albardón, que acabó con la vida de Florencia Ledesma, la preocupación por la situación de los perros callejeros incrementó entre la población de San Juan.

Florencia Elizabeth Ledesma (23), la joven que murió atacada por perros en San Juan (Gentileza / Diario de Cuyo)

A más de una semana del trágico hecho en Albardón, los perros que mataron a Florencia todavía no fueron hallados. Esos canes son los mismos que asediaron a un policía y a su caballo, que finalmente salvaron sus vidas.

Además, en Pocito, un niño de 6 años fue atacado la semana pasada por dos perros en la vía pública. Debieron realizarle suturas en la parte alta de la pierna derecha y en el antebrazo derecho.