16 de junio de 2026 - 12:35

Condenaron al exminero y a su exesposa que se quedaron con una indemnización duplicada de $110 millones

La Justicia de San Juan les impuso tres años de prisión condicional tras comprobar que no devolvieron una segunda transferencia realizada por error por una empresa minera. El dinero nunca fue restituido y la causa derivó en embargos por $140 millones.

Condenaron al exminero y a su exesposa que se quedaron con una indemnización duplicada de $110 millones

Condenaron al exminero y a su exesposa que se quedaron con una indemnización duplicada de $110 millones

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a un extrabajador minero y a su exesposa por apropiarse de una indemnización que una empresa les depositó dos veces por error, confirmó el Diario de Cuyo.

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El condenado es Dany Roberto Sarmiento, ex empleado de Minera Andina del Sol, quien había sido despedido en diciembre de 2024 tras más de 15 años de trabajo. La compañía le abonó una indemnización cercana a los $110 millones, pero días después realizó accidentalmente una segunda transferencia por el mismo monto.

Según determinó la investigación, Sarmiento no informó el error ni devolvió el dinero. Por el contrario, transfirió una parte significativa de los fondos a la cuenta de quien entonces era su esposa, Myriam Mabel Muñoz.

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A raíz de la denuncia presentada por la empresa, ambos fueron procesados por defraudación y apropiación indebida. Durante la causa, la Justicia ordenó un embargo por $140 millones sobre vehículos, un inmueble y cuentas bancarias para garantizar un eventual resarcimiento.

Finalmente, el tribunal condenó a Sarmiento y Muñoz a tres años de prisión condicional. De esta manera, no deberán cumplir la pena en la cárcel siempre que respeten las condiciones impuestas por la Justicia.

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