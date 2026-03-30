Operativo en alta montaña: buscan a un andinista desaparecido en el cerro Santa Elena

El hombre inició el ascenso desde el Cristo Redentor y no volvió a comunicarse. Equipos especializados realizaron rastrillajes sin éxito y retomarán la búsqueda este martes.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en la zona de alta montaña, tras la desaparición de un andinista en el cerro Santa Elena, luego de que se perdiera todo contacto con él en su ascenso al cerro.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre había dejado su vehículo en el estacionamiento del Monumento Cristo Redentor, en Las Cuevas, desde donde inició la travesía. Sin embargo, con el correr de las horas no se registraron nuevas comunicaciones, lo que activó el protocolo de búsqueda.

Rastrillajes sin éxito en la cumbre Durante la jornada, efectivos de la UPRAM y del Grupo Especializado de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional llevaron adelante tareas de rastreo en la zona. Los equipos lograron hacer cumbre en el cerro, pero no obtuvieron resultados positivos.

Además, se realizaron rastrillajes en sectores de riesgo, incluyendo paredes rocosas, y maniobras de rápel para descartar posibles caídas. Todas las inspecciones concluyeron sin hallar indicios del paradero del andinista.

Operativo continuará con posible apoyo aéreo Tras finalizar las tareas del día, el personal descendió y se replegó hacia el destacamento de Puente del Inca. Desde allí, se coordinará la reanudación del operativo a primera hora del día siguiente.