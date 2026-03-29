29 de marzo de 2026 - 16:01

Moreno: un gendarme se defendió de un robo y abatió a un motochorro

El hecho ocurrió cuando dos motochorros interceptaron al gendarme, quien respondió con su arma reglamentaria. Uno murió y el otro permanece internado en estado crítico.

Un efectivo de Gendarmería se defendió de un robo y mató a un asaltante.

Un efectivo de Gendarmería se defendió de un robo y mató a un asaltante.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un efectivo de la Gendarmería Nacional abatió a un delincuente de 23 años e hirió gravemente a otro de 17 luego de resistirse a un intento de asalto en la localidad bonaerense de Moreno, en la zona de Trujui.

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El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando el agente —de 28 años y vestido de civil— circulaba en su moto particular y fue interceptado por dos sospechosos que se desplazaban en una Honda Wave sin patente.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, uno de los asaltantes lo amenazó con una pistola 9 mm que luego se comprobó era una réplica. Ante esta situación, el gendarme efectuó entre cuatro y cinco disparos con su arma reglamentaria.

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Como consecuencia, uno de los atacantes murió tras recibir un disparo en el torso, mientras que su cómplice quedó internado en estado crítico con heridas de bala.

El efectivo, en tanto, sufrió lesiones leves al caer de su moto durante el forcejeo, pero se encuentra fuera de peligro. La Policía Científica realizó los peritajes correspondientes y secuestró tanto la moto de los sospechosos como el arma utilizada por el gendarme.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Rebeca Patiño, quien tras analizar las pruebas y las cámaras de seguridad dispuso la libertad del efectivo al considerar que actuó en legítima defensa. Además, ordenó custodia policial en su domicilio como medida preventiva.

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