9 de abril de 2026 - 07:38

Mendocino está grave tras ser atropellado al volver de la Difunta Correa: buscan al conductor que se fugó

El hombre de 48 años andaba en bicicleta cuando fue embestido en la Ruta 20, en San Juan, luego de la tradicional promesa en el santuario.

Santuario de la Difunta Correa, en San Juan

Santuario de la Difunta Correa, en San Juan

Foto:

Gentileza / Diario de Cuyo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un ciclista mendocino permanece internado en estado delicado tras ser atropellado mientras regresaba de una peregrinación al santuario de la Difunta Correa, en San Juan.

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El hecho ocurrió el sábado pasado sobre la Ruta 20, donde la víctima fue hallada inconsciente a un costado del camino.

El hombre fue identificado como Ariel Carrizo, de 48 años, quien había viajado en bicicleta para cumplir una tradicional promesa en el santuario de la santa pagana, ubicado en Vallecito.

De acuerdo con los primeros indicios, fue embestido por un vehículo cuyo conductor escapó sin prestarle auxilio.

Carrizo fue trasladado de urgencia al hospital Rawson, donde aún permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo encéfalo craneano y múltiples fracturas de costillas. Su estado es reservado.

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