Mendocino está grave tras ser atropellado al volver de la Difunta Correa: buscan al conductor que se fugó

Un ciclista mendocino permanece internado en estado delicado tras ser atropellado mientras regresaba de una peregrinación al santuario de la Difunta Correa, en San Juan .

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Promesante de la Difunta Correa se descompensó y murió en el camino al santuario

El hecho ocurrió el sábado pasado sobre la Ruta 20 , donde la víctima fue hallada inconsciente a un costado del camino.

El hombre fue identificado como Ariel Carrizo , de 48 años, quien había viajado en bicicleta para cumplir una tradicional promesa en el santuario de la santa pagana, ubicado en Vallecito.

De acuerdo con los primeros indicios, fue embestido por un vehículo cuyo conductor escapó sin prestarle auxilio.

Carrizo fue trasladado de urgencia al hospital Rawson , donde aún permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo encéfalo craneano y múltiples fracturas de costillas. Su estado es reservado.

En el lugar del hecho, los investigadores encontraron una óptica que podría pertenecer al vehículo involucrado, aunque hasta el momento no hay pistas firmes sobre el responsable.

La causa avanza con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente y dar con el conductor que se dio a la fuga en un contexto marcado por el intenso tránsito de promesantes en la Difunta.

De hecho, el viernes pasado, un promesante se descompensó y falleció cuando regresaba del santuario.