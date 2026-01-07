Manejaba alcoholizado, chocó y mató: un policía federal quedó libre tras la polémica decisión del juez

Un policía federal que conducía alcoholizado, provocó un choque fatal y mató a una mujer en la ruta 6 de Buenos Aires fue liberado por orden judicial, pese al pedido de la fiscalía para que quedara detenido. El efectivo continuará imputado, pero atravesará el proceso en libertad.

El hecho ocurrió el sábado 3 de enero, pero se conoció en las últimas horas tras conocerse que un juez rechazó el planteo de la fiscal Mariana Suárez para convertir en detención la aprehensión de Gastón Maximiliano Montepeloso, jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, Santa Fe.

Según la investigación, Montepeloso manejaba alcoholizado, se cruzó de carril y chocó de frente contra un Chevrolet Prisma en el viajaban Vanesa Escalante, su esposo y su hija. Como consecuencia del impacto, la mujer murió y sus familiares resultaron heridos.

El siniestro vial se produjo a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad bonaerense de Open Door. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el vehículo del policía cruzó al carril contrario e impactó contra el auto en el que viajaban la víctima y su familia.

Ante el conocimiento de las pericias forenses y de los resultados de análisis realizados, los cuales confirman que el policía conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre , la fiscal le solicitó al juez que el acusado pase a estar en calidad de detenido.

Sin embargo, en el documento se informa que Giacoia no hizo lugar “por desproporcionado” al pedido de conversión de la aprehensión de Montepeloso, por lo que dispuso su inmediata libertad, aunque continúa sometido al proceso por los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas.

Para que el juez no cambie de opinión, el acusado debe fijar domicilio, el que no podrá cambiar sin previa comunicación; comprometerse a comparecer a cualquier llamado o citación con motivo del trámite del proceso; entregar en la Comisaría donde se encuentra alojado su licencia de conducir, la que será remitida a este Juzgado; y asumir la obligación de abstenerse de mantener cualquier clase de contacto con quien aparecen como víctimas, sus familias y los testigos de cargo del proceso.

En la causa está involucrado otro vehículo, el cual las autoridades indican que se dio a la fuga tras el siniestro fatal. El acusado fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo interno por esclarecimiento del hecho y de corresponder juzgar conducta de sus responsables.