Locura en Tigre: colectivero sacó un cuchillo y agredió a un pasajero tras una discusión

El hecho sucedió cerca de las 11:35 cuando Rodrigo, un pasajero que luego habló con el canal LN+, subió al colectivo junto a su pareja para buscar a su hijo en la escuela. “Como tengo un pase para viajar, el chofer me pidió el documento de mala manera para verificar que fuera yo. Nunca me lo habían pedido antes, pero se lo di. Luego se lo reclamé, me lo devolvió y me fui al fondo con mi señora”, relató.