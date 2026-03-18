Lo noquearon a la salida de un conocido boliche, está internado y lo tienen que operar

La noche y la violencia extrema sumaron un nuevo episodio en Mendoza. Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado a la salida de un conocido boliche y todo quedó registrado en un escalofriante video que se viralizó.

Final caliente en los Oscar 2026: la estrella de la película ganadora denunció empujones de la seguridad

Agustín, el joven agredido, está internado tras recibir un golpe de puño que lo noqueó. Tiene fractura en el maxilar, fisura en el pómulo y deberá ser intervenido por una fuerte contusión en un ojo. “Fue terrible lo que vivimos. Ya radicamos la denuncia, lo vio el médico forense y el agresor está identificado”, contó Vanesa, madre del joven.

"El video lo pude ver una sola vez. No entiendo el nivel de maldad y violencia de estos golpeadores, porque salen a buscar problemas nada más", aseguró Fernando, padre del chico agredido.

Agustín había salido a bailar junto a su novia y amigos. A la salida del boliche Wabi , ubicado en la lateral este del Acceso Sur al 1450, en la intersección con Paso, recibió una piña que lo dejó tendido en el piso.

La agresión fue filmada con el celular de un testigo: Agustín interviene en una riña en la puerta del local bailable. Según muestran las imágenes, intenta separar a otros dos jóvenes, pero inesperadamente recibe una trompada en el rostro que lo noquea.

Según contaron contó Agustín y sus amigos, los problemas comenzaron adentro del boliche. El joven que termina atacando a Agustín antes estaba hostigando, junto a sus amigos, y "hasta agarrando del cuello", a una de las amigas de la víctima, aseguraron. Los cruces continuaron afuera y derivó en la brutal agresión que pudo terminar en tragedia.

Embed I Agustín, de 19 años fue salvajemente golpeado la madrugada del sábado a la salida de Wabi (Acceso Sur y Paso). Sus padres confirmaron a Los Andes que ya realizaron la denuncia y que han logrado identificar al agresor. pic.twitter.com/xS6Z9iEHkn — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 18, 2026

Tras el violento golpe, y por sus propios medios, aunque ayudado por su novia y amigos, el joven logró recuperarse y se fue a su casa. “Ni los patovicas ni los policías que estaban en el lugar lo asistieron ni llamaron a una ambulancia”, denunció Vanesa. "No entiendo cómo nadie hizo nada, no lo puedo creer. Tienen que entender que esto le puede pasar a cualquiera, estos chicos salen con la intención de atacar, no buscan nada más", opinó Fernando desde el hospital donde está internado su hijo.

El joven llegó a su casa alrededor de las 7:30 del sábado. “Ma, me pegaron”, dijo, y se fue a acostar. Su madre tuvo que salir a trabajar y él quedó en reposo.

Los dolores continuaron y las heridas eran evidentes, por lo que el domingo fue trasladado por sus padres a una guardia en Maipú. Los estudios confirmaron lesiones en el maxilar y en un ojo, y ahora espera una intervención en el hospital Santa Isabel de Hungría.

Tras la viralización de las imágenes, el agresor fue identificado. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal N° 10 de Maipú y ahora la Justicia deberá avanzar con las pruebas presentadas.

"Lo hemos identificado por los videos. Me han llegado muchísimos mensajes, tenemos los nombres, pero todo lo tiene mi abogada, para que lo remita a la Justicia así pueden avanzar", sentenció Fernando.

Agustín iba a ser intervenido hoy pero la inflación impidió cualquier intervención. "Se viene una larga recuperación, le arru9naron la vida a mi hijo que trabaja, estudia y había salido solo a divertirse con sus amigos2m, finalizó indignado y consternado el padre del adolescente.