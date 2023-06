Las impactantes declaraciones de la madre de Cecilia Strzyzowski: “César la mataste al pedo, ella nunca te hubiera traicionado”.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, cruzó esta mañana al hijo del matrimonio Sena y ex pareja de su hija, César Sena. La mujer lo acusó del femicidio de la joven de 28 años. “Si la mataste por eso, la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado”, sentenció. Además, habló sobre el avance de la causa tras mantener una reunión con el equipo fiscal que investiga el hecho.

“Estoy un poco más tranquila, los fiscales me fueron contestando y me fueron cerrando muchas cosas”, afirmó hoy Gloria en una entrevista en LN+ ante una consulta sobre el desarrollo del caso y agregó: “Se sumaron abogados, van a ser querellantes por parte de mi hija. Queríamos sumar abogados nacionales y lo hicimos. Queremos hacer un equipo grande, fuerte, conciso, pesado. Como ellos son pesados (en referencia a la familia Sena, cercana al gobernador Jorge Capitanich), queremos jugar pesado. Me sentía una ama de casa con el escarbadientes jugando con titanes”.

Respecto de sus expectativas en torno a la investigación, dijo: “Mi intención es encontrar a Cecilia. Quiero justicia. Desde que me cayó la ficha de que no la iba a encontrar con vida quiero encontrar el cuerpo, que la gente me ayude, que si ve algo denuncie. Hay muchas versiones, ahora quiero justicia y que esta gente termine en perpetua”.

Según La Nación, luego, habló sobre el posible móvil del crimen. “Hoy creo que mi hija sabía algo que no tenia que saber. Estoy convencida de eso, estuvo en el momento equivocado en el lugar equivocado. Metió la nariz donde no debía... Por curiosa, ella maldad no tenía”, sostuvo.

Por último, apuntó contra la pareja de la joven: “No debía saber qué hacer con esa información. Te digo una cosa, César, si la mataste por eso la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado, no te hubiera lastimado. Ella te protegía, quería algo bueno para vos, te defendía, decía que eras así por la infancia que había tenido. Ella siempre te defendía, te adoraba. Nadie en la vida te va a amar como te amó esa chica”.

