La versión de Nahir Galarza: cómo hizo su papá para matar a Fernando Pastorizzo y por qué

A través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, la joven Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017, aportó detalles de la sorpresiva denuncia contra su padre, el policía Marcelo Galarza, a quien acusó directamente como el único responsable del crimen.

Pese a que a la chica había declarado en el juicio oral y en la etapa de instrucción que le disparó a Fernando por accidente, dos veces, años después dio otra versión de lo sucedido la madrugada del 30 de diciembre de 2017.

Según el nuevo testimonio de Nahir difundido por Infobae, ella estaba frente a la casa de su abuela en Gualeguaychú, Entre Ríos, acompañada por su novio Fernando en la moto. En medio de la charla, la joven advirtió cómo su padre llegó en su auto a toda velocidad, como si hubiera estado siguiendo a la pareja.

La autorización que Nahir Galarza le dio a su abogada para la denuncia contra su padre / Gentileza Infobae

Con la frenada del auto del hombre, Fernando se asustó, frenó de golpe la moto y se cayó. Ella se tambaleó, pero se mantuvo arriba. Marcelo Galarza se bajó, tomó el arma, que era suya, la que usaba como agente policial, habló algo con el muchacho y le disparó dos veces. De frente y de espaldas.

Entonces, el malherido Fernando miró a Nahir y le dijo: “Por favor, llamá a una ambulancia”. Pero Marcelo Galarza le dio el arma a su hija Nahir y le ordenó: “Andate”. El padre se subió al auto y se fue. Desde entonces, siempre según la joven reclusa, el hombre nunca asumió la supuesta autoría del crimen.

“Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una película, aparte no tenía a dónde llevar el arma, no entendía nada de lo que había pasado”, le dijo Nahir a su abogada, que ya radicó la denuncia esta semana ante la Justicia.

El secreto de Nahir Galarza que podría cambiar su futuro

La revelación surgió la noche del 29 de diciembre de 2021, a cuatro años del homicidio de Pastorizzo. “Sos la única persona en la que confío, necesito que vengas urgente. Estoy desesperada”, le manifestó por teléfono Nahir a su abogada Raquel Hermida Leyenda.

—¿Le contaste a alguien más? —quiso saber su abogada.

—A una compañera de celda. Mi mamá se va a enterar por vos.

—¿Por mí? —se mostró sorprendida la abogada.

—Sí.

Fue ahí cuando Yamina Kroh, la madre de Nahir, se enteró de los detalles durante una reunión con Hermida Leyenda. “Creo en mi hija”, le dijo. Y lloró.

Nahir Galarza hoy: nueva versión del autor del crimen de Fernando Pastorizzo (Gentileza)

“Yo no lo maté a Fernando, fue mi papá. Quiero que lo acuses porque es el verdadero asesino”, fueron las palabras de la joven de 23 años, quien también denunció a su tío paterno por abuso sexual. Según su versión, llegó a atarla a un árbol para atacarla.

Vale recordar que hace poco el papá de Nahir y su madre se divorciaron.

¿Por qué el papá de Nahir Galarza habría matado a Fernando Pastorizzo?

Según la abogada de Nahir, “puede pensarse por los maltratos y la violencia machista que el joven ejercía contra Nahir, pero ella no le había contado a su padre sobre eso. Solo lo sabía su madre”.

“Nahir dice que Fernando le había robado la pistola al menos cinco veces a su padre. Que la primera vez Fernando se asustó porque la trabó y la dejó con una bala adentro. Después se la sacó. Hubo otros episodios. Según Nahir, en uno de ellos -poco antes del crimen- su padre la llamó a las cinco de la mañana para ver dónde estaban y le pidió que le devolvieran la pistola porque tenía que irse a trabajar. Fernando la devolvió dos horas tarde, Nahir la puso arriba de la heladera, pero su padre se fue a trabajar sin el arma. Es más, cuenta ella que Fernando llegó a disparar contra un camión con esa pistola. Esto del arma fue corroborado por Yamina, la mamá de Nahir, que contó que una vez su marido no encontraba el arma reglamentaria”, detalló Hermida Leyenda.

Los padres de Nahir Galarza se divorciaron hace pocas semanas (Archivo/ Clarín)

“Muchas veces Fernando se robaba el arma para burlarse del padre policía de Nahir y además con esa pistola la ha forzado a tener relaciones. De hecho la noche del crimen se la apoya en la panza y la amenaza”, señaló la letrada.

Siempre de acuerdo con la representante de Nahir Galarza, la joven le confió que “nunca le hicieron las pruebas de parafina a él. Cuando pasó esto él se encerró con el abogado (Víctor) Rebossio varias horas (N. de la R. el primero que defendió a Nahir). Después me dijo el abogado que me hiciera cargo y lo arreglaron con el fiscal”.

Este lunes, Nahir deberá declarar ante la Justicia. Está dispuesta a ratificar la denuncia y acusar a su padre por el crimen que la llevó a la cárcel por el resto de su vida.