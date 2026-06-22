22 de junio de 2026 - 07:51

La muerte de una nena de 3 años en San Carlos derivó en una investigación contra sus padres

Según los progenitores, la niña jugaba junto a sus hermanos en su casa cuando advirtieron lo sucedido. Investigan antecedentes en la familia.

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.&nbsp;

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La muerte de una nena de 3 años en San Carlos derivó en una investigación a sus padres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Leé además

Investigan la muerte de un bebé de dos meses en un asentamiento en Luján

Encontraron muerto a un bebé de dos meses en un asentamiento en Luján e investigan las causas

Por Redacción Policiales
El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, en el acto de jura de nuevos concejales. 

Concejos deliberantes del Valle de Uco: sueldos altos, reparto de cargos políticos y discrecionalidad

Según el relato de los progenitores, la niña jugaba el sábado por la tarde junto a sus hermanos el frente de su casa ubicada en el barrio Valle Hermoso, cuando uno de los chicos advirtió que ella ya no respondía.

Entonces, los padres salieron a ver qué pasaba, pidieron ayuda y trasladaron a la menor en un vehículo particular al hospital Scaravelli, en Tunuyán, donde los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Por orden de la fiscalía de San Carlos, la mamá y el papá de la nena de 3 años fueron aprehendidos de manera preventiva para avanzar con la investigación para reconstruir las últimas horas, a la espera de los resultados de la necropsia: si la muerte fue por una causa natural o si hubo responsabilidad de los padres.

Según el diario local InfoUco, los investigadores detectaron que la familia tenía antecedentes vinculados a supuestas situaciones de violencia, motivo por el cual la fiscalía ordenó profundizar las medidas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La acompañante, una mujer de 38 años identificada como M.H., sufrió politraumatismo grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

Tragedia en Maipú: un hombre murió y una mujer está grave tras estrellarse en su moto contra un árbol

Por Redacción Policiales
Buscan esclarecer la muerte de una pareja hallada con heridas de arma de fuego en Santa Fe.

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

Por Redacción Policiales
Tupungato: unidades de la Policía de Mendoza desarticularon un robo y recuperaron los elementos sustraídos.

El perro "Sniper" fue clave para resolver un robo y ubicar una vivienda en Tupungato

Por Redacción Policiales
Ojos en Alerta permitió localizar a dos personas requeridas por la Justicia en Mendoza.

Preventores detectaron a dos hombres con medidas judiciales pendientes en Ciudad

Por Redacción Policiales