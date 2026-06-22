La muerte de una nena de 3 años en San Carlos derivó en una investigación contra sus padres

Según los progenitores, la niña jugaba junto a sus hermanos en su casa cuando advirtieron lo sucedido. Investigan antecedentes en la familia.

La muerte de una nena de 3 años en San Carlos derivó en una investigación a sus padres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Según el relato de los progenitores, la niña jugaba el sábado por la tarde junto a sus hermanos el frente de su casa ubicada en el barrio Valle Hermoso, cuando uno de los chicos advirtió que ella ya no respondía.

Entonces, los padres salieron a ver qué pasaba, pidieron ayuda y trasladaron a la menor en un vehículo particular al hospital Scaravelli, en Tunuyán, donde los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Por orden de la fiscalía de San Carlos, la mamá y el papá de la nena de 3 años fueron aprehendidos de manera preventiva para avanzar con la investigación para reconstruir las últimas horas, a la espera de los resultados de la necropsia: si la muerte fue por una causa natural o si hubo responsabilidad de los padres.