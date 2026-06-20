20 de junio de 2026 - 17:48

Encontraron muerto a un bebé de dos meses en un asentamiento en Luján e investigan las causas

El pequeño fue trasladado de urgencia tras recibir maniobras de RCP en su domicilio, pero los médicos confirmaron su deceso.

Investigan la muerte de un bebé de dos meses en un asentamiento en Luján

Investigan la muerte de un bebé de dos meses en un asentamiento en Luján

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hecho trágico ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo durante la mañana de este sábado, cuando un bebé de dos meses fue hallado muerto por su madre.

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El hecho sucedió alrededor de las 10:20 horas, tras un llamado de la madre del bebé a la línea de emergencias para alertar sobre que su hijo de apenas dos meses de vida no presentaba signos respiratorios en su vivienda, situada en el Asentamiento San José.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la madre del menor y posteriormente, los uniformados iniciaron rápidamente maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizar al pequeño.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, se procedió al traslado urgente del bebé y su progenitora hacia un centro de salud. Lamentablemente los profesionales médicos que asistieron al menor constataron que ya no contaba con signos vitales y confirmaron su fallecimiento.

Ante el desenlace, la fiscalía interviniente ordenó la participación del Grupo TEN para realizar las pericias y medidas de rigor correspondientes.

Por el momento, el caso ha sido caratulado de manera preliminar como "Averiguación de Muerte", a la espera de los resultados de las tareas forenses que determinen las causas exactas del deceso.

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