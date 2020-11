Imputaron y le quitaron el animal a la docente de Tunuyán que ató a su perro al auto y lo arrastró

La docente de Tunuyán Natalia Olga Franco (43) fue imputada por maltrato animal, luego de que fuera denunciada por vecinos de barrio La Sidrera , quienes detuvieron la marcha de su auto, cuando la mujer la llevaba atado con una cadena a su perro.

Ayer, cerca de las 23, el fiscal de Tunuyán Jorge Quiroga citó a Franco y la imputó en el marco de la Ley 14.346 de Maltrato Animal, que tiene penas que van de los 15 días a 1 año de prisión. Además ordenó que le quitaran el animal –un labrador negro- para que recibiera atención veterinaria, ya que resultó con heridas en sus cuatro patitas.

La mujer no declaró y por lo tanto no se conocen por qué arrastró a su propio perro atándolo al auto. Algunas versiones sostienen que habría dicho que tenía que llevarlo a la casa de un pariente pero no lo podía subir al auto o bien que lo llevaba a su casa.

El hecho fue registrado ayer por la tarde por vecinos del barrio La Sidrera, quienes impidieron que la docente siguiera su marcha, cuando iba por la calle Derqui al 300 a bordo de un Peugeot 206 que se habría desplazado a unos 60 kilómetros por hora.

En las imágenes se puede ver la sangre de las patas del can debido a las lesiones que le produjo ir atado al vehículo durante unas 10 cuadras.

Según las versiones que circulan en las redes sociales, donde un vecino subió un video en el que quedó registrado el maltrato, un motociclista que vio la situación, la detuvo interponiéndose en su marcha.

El video, en minutos se hizo viral y Eliana Jael Palma de la ONG proteccionista S.O.S. Patitas en la Calle, se presentó a denunciar el cruel maltrato. Cuando llegaron a la Oficina fiscal, un vecino ya había hecho la denuncia. Por lo que los abogados Emilia Mainente y Facundo Vergara, constituyeron a la ONG como querellantes en la causa.