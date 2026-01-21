La disputa por "una chica" y una previa de cumpleaños furiosa, el inicio de la balacera que terminó con un menor asesinado

La madrugada del miércoles dejó un saldo fatal en Godoy Cruz : un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo durante una pelea ocurrida en el barrio Villa Hipódromo , mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos . El episodio se produjo alrededor de las 3.10 en la intersección de calles 1° de Mayo y Matienzo , en inmediaciones de la plaza Juan de Dios Videla , un espacio que suele ser punto de reunión para jóvenes del barrio durante las noches de verano.

Asesinaron a tiros a un adolescente de 17 años e hirieron a otros dos en una "pelea vecinal": un menor es el presunto tirador

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años , quien ingresó sin vida al H ospital Lencinas con una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho. En el mismo episodio resultó gravemente herido su hermano, de 22 años , quien recibió un disparo en el costado izquierdo del pecho, con orificio de salida por la espalda.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde ingresó directamente a quirófano. Un tercer involucrado, un menor de 16 años, sufrió una herida de arma de fuego de carácter superficial y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado , sin que fuera necesario su traslado a un centro asistencial.

Según la investigación, apoyada en los relatos de los numerosos testigos del hecho, el origen de la discusión entre algunos de los jóvenes involucrados habría sido porque se disputaban la atención de una misma chica.

De acuerdo con la información oficial, el hecho comenzó a conocerse a partir de un llamado al 911 realizado por un familiar de una de las víctimas. En esa comunicación, la persona alertó sobre una pelea en la vía pública y mencionó la existencia de conflictos previos con vecinos de la zona. Según esa primera versión, en medio de la discusión se produjeron disparos dirigidos hacia quienes participaban del encuentro.

Cuando el personal policial arribó al lugar, encontró al menor de 16 años tendido en el suelo, en la intersección de calles 1° de Mayo y Amengual, con una herida provocada por un proyectil de arma de fuego. Mientras era asistido por el personal sanitario, otros móviles comenzaron a recorrer la zona tras recibir información sobre personas heridas que habían sido trasladadas por sus propios medios. Minutos después, desde el Hospital Lencinas se confirmó el ingreso de Joaquín Isaías Morales Contreras ya sin signos vitales, y el traslado de su hermano mayor al Hospital Central.

Los testimonios recogidos en las primeras horas por los investigadores indicaron que desde la noche del martes, alrededor de las 22, un grupo numeroso de jóvenes se había reunido en la plaza Juan de Dios Videla.

Según esas versiones, el encuentro estaba vinculado a la previa de un cumpleaños de 18 años de una joven del barrio. La reunión se extendió durante varias horas, hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, se desató una discusión que derivó en una pelea generalizada.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado entre cinco y siete detonaciones, además de gritos y corridas. Algunos de ellos afirmaron haber visto a un joven caer desplomado en la esquina de 1° de Mayo y Matienzo, dentro del predio de la plaza, mientras otros intentaban asistirlo o se alejaban del lugar. El episodio generó momentos de confusión y temor en el barrio, que a esa hora de la madrugada se encontraba con escasa circulación.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes. Durante el relevamiento de la escena se secuestraron tres vainas servidas calibre 22, que serán incorporadas a la causa como evidencia. Además, los investigadores comenzaron con la búsqueda y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.

En el marco de la investigación, quedaron demoradas tres personas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años. De manera preliminar, algunos testigos señalaron al joven de 17 años como el presunto autor de los disparos. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que, hasta el momento, no se ha definido ninguna imputación ni la situación procesal de los demorados, y que todas las medidas se encuentran en etapa inicial.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, bajo la dirección de la fiscal Andrea Lazo. Desde el organismo informaron que la investigación comenzó en horas de la madrugada y que se están llevando adelante todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. En el lugar también intervino la ayudante fiscal Rinaldi, quien supervisó las primeras actuaciones judiciales.

El hecho es seguido de cerca por los investigadores debido a la complejidad del vínculo entre las personas involucradas. Según las primeras informaciones, no solo se trata de vecinos de la misma zona, sino que también existirían lazos familiares entre algunos de ellos, un aspecto que podría resultar clave para entender el origen del conflicto y su escalada.

El verano, más homicidios y lesiones en riña

De acuerdo con datos oficiales, se trata del primer homicidio registrado en lo que va del año en Mendoza cuyo contexto inmediato fue una reunión en la vía pública seguida de una discusión. Las estadísticas históricas de la provincia muestran que durante los meses de verano se registra un aumento de este tipo de hechos. La mayor utilización de espacios comunes, la permanencia nocturna en la calle debido a las altas temperaturas diurnas y el incremento del consumo de alcohol suelen aparecer como factores recurrentes en los análisis posteriores. El saldo termina siendo el aumento de homicidios y lesiones en riña.

Por el momento, mientras se sigue con atención la evolución del herido grave, el episodio ocurrido en Villa Hipódromo continúa bajo investigación y el cuadro general aún presenta zonas de incertidumbre. La fiscalía busca determinar cómo se inició la pelea, quién efectuó los disparos y en qué circunstancias exactas resultaron heridas las víctimas. Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado por un hecho que interrumpió de manera abrupta una reunión nocturna y dejó como saldo la muerte de un adolescente y dos jóvenes heridos.