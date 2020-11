La Sala Penal de la Corte de Mendoza rechazó un planteo realizado por uno de los defensores de los imputados por el caso Carleti-Hisa y, de esta forma, dejó el camino abierto a un futuro debate que será en la modalidad de juicio por jurado.

Con la firma de los ministros Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, la Corte desestimó el planteo realizado por el abogado Pablo Cazabán –defensor de los hermanos Alexis y Kevin Guerrero-, quien sostuvo que los juicios por jurados, en la modalidad adoptada en Mendoza, viola el derecho a defensa.

Así las cosas y si no mediara algún otro incidente jurídico, todo hace pensar que en primeros meses del próximo año si la pandemia lo permite, doce ciudadanos mendocinos conformarán el jurado popular que juzgue a Leonardo Hisa-el ex dirigente radical, empresario y ex pareja de la víctima- imputado por “femicidio, homicidio calificado por el vínculo y homicidio calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria”.

Además irán a juicios Juan Carlos Guerrero (partícipe primario del mismo delito) y sus hijos Kevin y Alexis (coautores).

Los tres imputados de la familia Guerrero. Archivo.

El crimen

La empresaria Norma Carleti recibió 55 puñaladas la madrugada del 5 de marzo, en la cocina de su casa, en Tunuyán.

Según la Justicia, su ex marido, Leonardo Hisa, habría contratado los servicios de Kevin Guerrero y sus hermanos, para matar a la mujer, con la que mantenía diferencias económicas por la partición de los bienes comunes.

Según la acusación, el caso comenzó el 23 de marzo, cuando Hisa comenzó a “cranear” el crimen, luego de que la mujer le dijera que lo iba a denunciar.

La hipótesis es que Kevin, Alexis y otro individuo cuya identidad se desconoce, llegaron República de Siria al 348 de Tunuyán, donde vivía Norma Carleti, previo dejar el “fitito” en Almirante Brown y Dalmau.

Luego de trepar la medianera y romper la puerta trasera de la cocina, ingresaron a la casa y atacaron a Carleti. La golpearon y luego le asestaron 55 puñaladas con tres cuchillos que encontraron en la cocina y la mataron “sin llevar consigo elemento de valor alguno”.