Juicio por la muerte de Paula Toledo: declaró el acusado y se suspendió por un positivo de Covid-19

Tras finalizar la primera jornada del tercer juicio por la muerte y el abuso sexual grupal de la sanrafaelina Paula Toledo (20) que tuvo como uno de los puntos destacados la declaración del imputado - el artesano Marcos Graín (32)-, el debate se suspendió porque uno de los periodistas sureños que cubre el debate dio positivo de Covid-19.

Por esta razón el juicio por abuso sexual seguido de muerte que presiden los jueces Néstor Ariel Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Soaje, continuará el miércoles próximo, cuando sigan declarando los 65 testigos convocados por el polémico caso.

Marcos Graín, el imputado, vive actualmente en El Bolsón y es artesano. /Gentileza Poder Judicial

Ayer, durante la primera audiencia, la rueda de testimoniales la abrió Graín quien aseguró ser inocente, afirmando que la noche del crimen, no estuvo con Paula, con quien dijo tener una relación intermitente que incluía sexo. El acusado sostuvo que estaba en su hogar y que no fue a buscar a Paula a su casa, tal como sostienen algunos testigos.

El polémico forense

La jornada de ayer también tuvo la presencia de un testigo polémico, el médico forense retirado Francisco Talio, quien n o pudo contestar preguntas sobre la forma en que se llevó adelante la polémica necropsia ya que tiene abierta una causa penal por este motivo.

El médico sostuvo que la causa de la muerte fue “inhibición”, es decir que “las lesiones del ano provocaron un reflejo vasovagal que genera el cuerpo que deja de irrigar sangre y genera un paro. Si no moría por inhibición, hubiese muerto por asfixia”, ya que se encontraron rastros de tierra y sangre en los pulmones de la víctima.

Otro perito fue consultado en relación a las lesiones que presentaba el cuerpo, dijo: “esas heridas eran cóncavas, por lo que había altas probabilidades de haber sido provocadas con una botella”, indicando también quemaduras de cigarrillo en las manos y lesiones a nivel genital.

“Recibió el primer golpe en la zona del hígado y luego el resto de los golpes, eso explica que no se haya defendido. Luego sujetaron su cara contra el piso y al aspirar e ingresar pasto y tierra a los pulmones le causaron asfixia por sofocación”, dijo el especialista.

Por último se refirió a la escena del crimen donde se encontraron “huellas de neumático biciclo y, junto a éstas, otra más que iba en paralelo, por lo que se dedujo que eran de Paula, quien había montado ese vehículo. Todos los indicios nos señalaron que Paula murió detrás de esa vivienda abandonada y que fue abusada en un lugar distinto del que murió”.

“No quería esos amigos para ella”

Otro testimonio que fue escuchado en la sala de debates fue el de Nuri Ribotta (73), madre de Paula.“Era una chica sencilla, cariñosa y soñadora. Ella decía que era una artista. Era muy dada, no desconfiaba de nadie y para ella todos eran buenos”, dijo.

Luego negó que Graín fuera novio de su hija. “No me consta que Paula se veía con nadie. A Graín lo vi una sola vez, en el hall de entrada cuando mi hija me lo presentó. Le dije que se fuera, que no quería esos amigos para ella”.

El tribunal que juzga a Graín por abuso sexual seguido de muerte.

Por último relató que el 30 de octubre de 2003 por la noche: “me fui a acostar y Paula se quedó levantada. No vi a Graín pero el vecino me dijo que lo vio cerca de mi ventana, la gente del barrio lo vio con Paula esa noche. Al otro día me enteré de la muerte de Paula. Me levanté temprano, debió ser mi hija que me llamaba”.

Un dato de interés fue el que dio la hermana de Paula Toledo, quien afirmó que sobre el grupo que asesinó y abusó de la joven “la gente les tenía miedo porque vivían drogados y robaban. Los vecinos no lo quieren decir porque todavía tienen miedo y están amenazados”.