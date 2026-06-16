Investigan un filicidio en Chaco: mató a su hija en su casa y luego le confesó el hecho a la Policía

La principal sospechosa se presentó voluntariamente en una dependencia policial de Tres Isletas y admitió haber asesinado a su hija de 28 años. La Justicia la imputó por homicidio.

Un caso que conmociona a la localidad chaqueña de Tres Isletas quedó bajo investigación judicial. Una mujer de 60 años fue detenida y acusada de haber asesinado a su hija de 28 años dentro de una vivienda familiar.

La principal sospechosa, identificada como Irma Gladis Pérez, se presentó por sus propios medios en una dependencia policial y admitió su presunta participación en el hecho. Horas antes, según trascendió, su hermano había alertado a las autoridades tras recibir un mensaje de audio en el que la mujer habría confesado el crimen.

Pamela Magalí Gauna tenía 28 años Pamela Magalí Gauna tenía 28 años. gentileza El hallazgo del cuerpo y las primeras pericias Tras recibir la denuncia, efectivos policiales se dirigieron al domicilio señalado y encontraron sin vida a Pamela Magalí Gauna, de 28 años. De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba lesiones en la zona del cuello y heridas compatibles con intentos de defensa en brazos y manos, elementos que forman parte de la investigación en curso.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo carnicero, prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con el hecho. Mientras se desarrollaban las tareas en la vivienda, la sospechosa llegó a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia.

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de una puñalada Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de una puñalada. gentileza La causa judicial El expediente quedó bajo la órbita del fiscal subrogante N° 1, Gerónimo Roggero, quien dispuso la detención de la mujer y el avance de las medidas de prueba necesarias para reconstruir lo ocurrido. Por otra parte, el cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de la correspondiente autopsia forense, cuyos resultados podrían aportar precisiones sobre la mecánica del hecho y la causa exacta de la muerte.

En las últimas horas también cobraron relevancia distintos elementos que forman parte de la pesquisa. Entre ellos aparece un audio de WhatsApp atribuido a la acusada que actualmente es objeto de análisis por parte de los investigadores. El mensaje en el perfil de Facebook de la víctima El mensaje en el perfil de Facebook de la víctima. redes Según trascendió, en esa grabación se escucha la frase: “Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo”. Los pesquisas intentan establecer cuándo fue enviada, a quién estaba dirigida y cuál era el contexto en el que fue pronunciada. Además, tomó notoriedad una descripción publicada en el perfil de Facebook de la víctima que decía: “Mi mamá lo es todo. Hija única”, mensaje que comenzó a circular en redes sociales tras conocerse la noticia. El caso generó numerosas expresiones de dolor entre allegados y conocidos; mientras la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el caso y esclarecer qué ocurrió antes del crimen.