Intentó entrar a la municipalidad, se atrincheró en una casa y lo redujeron con una taser: gran operativo en San Rafael

Un importante movimiento de efectivos de los grupos especiales de la Policía de Mendoza se realizó esta mañana en San Rafael para contener un hombre que se atrincheró en una vivienda de centro de la ciudad sureña.
Personal de los grupos especiales viajó en helicóptero desde la Ciudad de Mendoza para contener al sujeto que estaba visiblemente alterado y amenazaba con quitarse la vida.
Los uniformados cortaron el tránsito vehicular para aislar la vivienda donde se encontraba el hombre, una casa ubicada en Belgrano al 300, frente al Jockey Club y cerca del edificio de la Municipalidad.
Visiblemente alterado, el sujeto habría comenzado a romper algunas vidrieras de la zona cerca de las 5. Incluso habría querido ingresar a la Municipalidad y lesionado al sereno.
Luego de varias horas de negociación en las que el hombre amenazaba con quitarse la vida manipulando un objeto cortante, personal de grupo GRIS –que viajó en un helicóptero desde la Ciudad de Mendoza- logró reducirlo una pistola Taser.