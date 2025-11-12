12 de noviembre de 2025 - 11:12

Intentó entrar a la municipalidad, se atrincheró en una casa y lo redujeron con una taser: gran operativo en San Rafael

Personal de los grupos especiales viajó en helicóptero desde la Ciudad de Mendoza para contener al sujeto que estaba visiblemente alterado y amenazaba con quitarse la vida.

Un joven se atrincheró en una casa del centro de San Rafael y fue reducido con una pistola Taser por personal de grupo GRIS

Un joven se atrincheró en una casa del centro de San Rafael y fue reducido con una pistola Taser por personal de grupo GRIS

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un importante movimiento de efectivos de los grupos especiales de la Policía de Mendoza se realizó esta mañana en San Rafael para contener un hombre que se atrincheró en una vivienda de centro de la ciudad sureña.

Leé además

Esta temporada volverá a funcionar la lucha antigranizo en el Sur provincial, por un acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael

Se sostiene la lucha antigranizo con aviones en el Sur esta temporada

Por Sandra Conte
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas coordina las acciones del Sistema Integral de Lucha Antigranizo.

Lucha antigranizo en Mendoza: San Rafael refuerza su sistema con apoyo del Gobierno provincial

Por Redacción Economía

Los uniformados cortaron el tránsito vehicular para aislar la vivienda donde se encontraba el hombre, una casa ubicada en Belgrano al 300, frente al Jockey Club y cerca del edificio de la Municipalidad.

Visiblemente alterado, el sujeto habría comenzado a romper algunas vidrieras de la zona cerca de las 5. Incluso habría querido ingresar a la Municipalidad y lesionado al sereno.

Luego de varias horas de negociación en las que el hombre amenazaba con quitarse la vida manipulando un objeto cortante, personal de grupo GRIS –que viajó en un helicóptero desde la Ciudad de Mendoza- logró reducirlo una pistola Taser.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Accidente en Villa Atuel, San Rafael.

Tragedia en Villa Atuel: perdió el control del auto, volcó sobre la 143 y murió camino al hospital

Por Redacción Policiales
El choque fatal ocurrió a pocos kilómetros de Monte Comán

Violento choque frontal entre una camioneta y un camión brasileño dejó un muerto

Por Redacción Policiales
Mauricio Cascón y Huracán de San Rafael, un vínculo irrompible

Mauricio Cascón, una vida en Huracán de San Rafael: el "no" vale más que cualquier oferta

Por Emanuel Cenci
El Gobierno provincial llamó a la audiencia pública para la exploración de litio en el Sur provincial

Se amplió el proyecto de exploración de litio en el Sur y llaman a audiencia pública

Por Sandra Conte