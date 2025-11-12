Intentó entrar a la municipalidad, se atrincheró en una casa y lo redujeron con una taser: gran operativo en San Rafael

Personal de los grupos especiales viajó en helicóptero desde la Ciudad de Mendoza para contener al sujeto que estaba visiblemente alterado y amenazaba con quitarse la vida.

Un joven se atrincheró en una casa del centro de San Rafael y fue reducido con una pistola Taser por personal de grupo GRIS

Un importante movimiento de efectivos de los grupos especiales de la Policía de Mendoza se realizó esta mañana en San Rafael para contener un hombre que se atrincheró en una vivienda de centro de la ciudad sureña.

Los uniformados cortaron el tránsito vehicular para aislar la vivienda donde se encontraba el hombre, una casa ubicada en Belgrano al 300, frente al Jockey Club y cerca del edificio de la Municipalidad.

Visiblemente alterado, el sujeto habría comenzado a romper algunas vidrieras de la zona cerca de las 5. Incluso habría querido ingresar a la Municipalidad y lesionado al sereno.