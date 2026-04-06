Intensa búsqueda de una joven que fue vista por última vez el sábado en calle Arístides

Se trata de Candela Lana Benbut, de 23 años , quien vestía un buzo gris y una jean azul, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal informó que se encuentra activa una solicitud de paradero para una joven que fue vista por última vez en la calle Arístides Villanueva de Ciudad la noche el 4 de abril pasado.

Se trata de Sofía Candela Lana Bencut, de 23 años, una mujer con las siguientes características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, su tez es blanca, tiene los ojos de color marrón claro y usa el cabello rubio con reflejos, por debajo de los hombros y ondulado.

Por otro lado, se informó que no tiene tatuajes, tiene aritos en las orejas, no usa piercings y tiene una cicatriz en la pera.

Cuando fue vista por última vez, el sábado pasado, cerca de las 23.30, llevaba un buzo tejido de lana de color gris, un pantalón de jean ajustado de color azul y zapatillas negras con blanco, con suela con plataforma, marca Puma.

Cualquier persona que tenga algún dato sobre Sofía Candela que pueda servir para dar con su paradero, debe comunicarse de manera urgente llamando a la línea de emergencia 911.