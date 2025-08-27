27 de agosto de 2025 - 21:45

Inició el juicio contra Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores: cuántos años podría ir preso

El exproductor de Gran Hermano podría recibir una pena de entre 3 a 15 años. El debate se reanudará el próximo miércoles.

Comenzó el juicio oral contra Corazza por presunta corrupción de menores.

Los Andes
De acuerdo a lo reportado por fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, el debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Alejandra Mangano. Toco ocurrió en la sala B de los tribunales de Retiro, donde los acusadores "ni siquiera llegaron a terminar" su lectura.

El exGran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro imputados. Todos están procesados por corrupción de menores y asociación ilícita. Los acusados serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Caso Corazza

Los fiscales sostienen que los imputados reclutaban adolescentes menores de edad varones. El supuesto fin era "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Según la acusación, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. En ese marco, Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

Cabe mencionar que la próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre desde las 9.30 y finalizará a las 12:30. En el caso de ser declarado culpable, Corazza podría recibir una pena de entre 3 a 15 años, al tiempo que los otros sindicados son Raúl Ignacio Mermet, Leandro Aguiar, Francisco Rolando Angelotti y Andrés Fernando Charpenet.

Sobre Angelotti, está señalado como el presunto cabecilla de la organización delictiva. Además la Justicia procesó a Mermet y Charpenet en calidad de coautores de asociación ilícita y trata de personas agravada. En tanto, Aguiar se encuentra acusado de elaborar una red para captar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Previo al juicio, Corazza dialogó con el programa Intrusos. "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora”, detalló el exproductor.

Y puntualizó: “Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, a la vez que insistió: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente".

