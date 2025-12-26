Imputaron a un hombre que lastimó con un cuchillo a su expareja tras pedirle volver a estar juntos en Navidad

El hombre de 29 años fue imputado por lesiones doblemente agravadas por el vínculo previo y por mediar violencia de género.

Hirió a su expareja con un cuchillo y fue imputado

Un hombre de 29 años fue imputado luego de herir con un cuchillo a su ex pareja, cuando ella rechazó retomar la relación durante la navidad pasada, en la ciudad de Rosario de Lerma, en Salta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y en base a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el acusado fue identificado como Daniel Escalante y quedó imputado provisionalmente por el fiscal penal de la ciudad, bajo los cargos de lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

La mujer de 24 años efectuó la denuncia e indicó que tuvo una relación de dos años y cuatro meses, además de que convivieron por un breve periodo, tras la presentación, la fiscalía intervino en el caso.

La joven, además, sostuvo que se habían separado días antes por situaciones de sobre control, aislamiento y episodios de violencia física, aunque accedió a retomar el vínculo tras el pedido de Escalante y con motivo de la navidad pasada.

El hombre se habría tornado violento el 25 de diciembre, cerca del mediodía, cuando ambos se encontraban en la casa de una familiar de la víctima, en el barrio San Jorge, momento en que la tomó del brazo, la inmovilizó, le presionó la mano y generó heridas cortantes en los dedos con un cuchillo de cocina.

La joven fue trasladada al hospital local, recibió atención y los médicos certificaron que presentaba tres heridas cortantes en los pulpejos de los dedos. Efectivos policiales secuestraron un cuchillo del domicilio del agresor, arma que se habría utilizado en el hecho de violencia, por lo que quedó detenido y el fiscal Escalante pidió que el imputado continúe aprehendido, mientras avanza la investigación.