26 de diciembre de 2025 - 18:00

Multas en Navidad: sancionaron a casi 10 conductores por hora en Mendoza

Durante los controles por festejos navideños, la conducción bajo los efectos del alcohol arrojó un promedio de casi un caso positivo por hora.

El Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control en Navidad.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco de los festejos de Navidad celebrados el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia en todo el territorio provincial.

Durante las 48 horas que duró el operativo, se controlaron 1.253 vehículos, entre autos y motos. Como resultado de los controles, se labraron 473 actas viales, lo que representa un promedio de casi 10 conductores sancionados por hora.

Del total de infracciones, 109 correspondieron a faltas gravísimas, mientras que el resto se distribuyó entre actas leves y graves. Además, se retuvieron 31 vehículos, 22 motocicletas y 30 licencias de conducir por distintas irregularidades.

Test de Alcoholemia: un caso positivo por hora

La conducción bajo los efectos del alcohol arrojó un promedio de casi un caso positivo por hora. De los 524 testeos de alcoholemia realizados, se registraron 39 casos positivos. De ese total, 27 conductores registraron menos de 1 gramo de alcohol, y el resto, más de 1 gramo.

control policial vehículos

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que, estos casos representan una proporción reducida en relación con el volumen total de controles e infracciones y remarcaron que la conducción bajo efectos del alcohol sigue siendo una conducta de alto riesgo que requiere intervención inmediata.

Finalmente, se destacó que los controles de alcoholemia aumentaron 240 % respecto al año anterior, y que en 2025 continuaron en alza, con un incremento de 0,5 %. La positividad, en tanto, se mantiene baja: durante 2024 se registró una disminución del 8,8 % y este nivel persiste en 2025, pese al aumento de los controles.

