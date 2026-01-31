31 de enero de 2026 - 18:30

Impactante video: intentó asaltar a un motociclista en plena autopista y terminó atropellado

El hecho ocurrió en Quilmes, Buenos Aires. Una mujer policía que circulaba por la zona fuera de servicio y terminó atropellando al sospechoso en medio de la autopista.

Por Redacción Policiales

Un violento episodio quedó registrado en video este viernes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes, cuando un delincuente intentó asaltar a un motociclista en plena autopista, fue embestido por un auto particular y quedó internado con heridas de extrema gravedad.

Los detalles del hecho

El episodio se produjo cuando el ladrón, de 26 años, irrumpió de manera repentina en la traza vehicular desde el costado derecho de la autopista y se abalanzó sobre un motociclista que circulaba entre varios autos. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad municipal, cuyas imágenes resultaron clave para reconstruir la secuencia. Al advertir el ataque, el conductor de la moto realizó un movimiento instintivo hacia la izquierda para esquivarlo, justo cuando un Ford Ka negro avanzaba por el carril y no logró frenar a tiempo.

El impacto fue frontal y de gran violencia. El delincuente salió despedido por el aire y cayó pesadamente sobre el asfalto, mientras que su cómplice, que también participaba del intento de robo, logró escapar ileso del lugar. Como consecuencia del choque, el sospechoso sufrió lesiones gravísimas que obligaron a una rápida intervención médica.

La propia conductora del vehículo, integrante de la fuerza policial, fue quien dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos después arribaron efectivos policiales, que tomaron declaración a testigos presenciales y recolectaron material fílmico del sistema de monitoreo de Quilmes. En paralelo, una ambulancia trasladó al herido bajo custodia al Hospital Isidoro Iriarte, donde permanece internado con pronóstico reservado y a disposición de la Justicia.

La detención del ladrón

Tras analizar las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Quilmes ordenó la detención del ladrón, imputado por tentativa de robo y lesiones culposas. La policía que conducía el Ford Ka declaró en calidad de testigo y no se dispusieron medidas restrictivas en su contra, aunque el vehículo fue secuestrado como parte de la investigación.

El hecho quedó bajo la órbita de la Comisaría Quilmes 2ª de Bernal y se investiga la participación del detenido en otros episodios similares ocurridos en la zona. El violento intento de robo volvió a encender la alarma por la inseguridad en accesos rápidos del sur del conurbano bonaerense.

