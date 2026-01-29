Trabajaba en Noruega, encontró 171 mil euros enterrados y lo vincularon al mayor robo del país

Lo que parecía una jornada rutinaria para un obrero en Sandnes, Noruega , se transformó en un hallazgo de película al desenterrar una bolsa negra con miles de euros . Mientras las autoridades investigan si se trata del botín perdido del mayor robo en la historia del país , un descubrimiento forense cambió el rumbo del caso.

Tras el hallazgo, los efectivos policiales aseguraron la zona para hacerse cargo del botín. Victor Fenne-Jensen, portavoz de la policía de Sandnes , explicó que debían manipular los billetes con extremo cuidado para no dañarlos , ya que la cantidad podría ascender a cientos de miles o incluso millones de coronas. El dinero estaba organizado en varias bolsas de la compra dentro de una gran bolsa negra de basura.

La hipótesis principal de los investigadores apuntó inicialmente a que el dinero era parte del botín del atraco a la empresa Nokas , ocurrido en abril de 2004 . En aquel operativo, un grupo armado sustrajo 57,4 millones de coronas , equivalentes a unos 6 millones de euros , en un asalto donde además asesinaron a un policía.

Aunque las autoridades confirmaron que los billetes encontrados estaban en circulación en 2004, inicialmente no contaban con pruebas concretas para confirmar la conexión. Roger Litlatun , gerente de operaciones, reforzó la idea de que el manejo del efectivo debía ser minucioso para evitar su destrucción durante el recuento.

El caso tomó relevancia internacional debido a la figura de David Toska, considerado el cerebro del robo a Nokas . Toska es un criminal conocido por haber diseñado otros asaltos estilo comando, como el de la empresa Postens brevsentral en 2003 o el atraco a la caja de seguridad en Bryn en 2001.

image

Además de su historial en asaltos bancarios, a Toska se lo vincula con el famoso robo al museo de Munch, donde fueron sustraídos los cuadros de "El Grito" y "La Madonna". Tras estar prófugo, fue arrestado en Málaga, España, y condenado a 20 años de prisión, pero el destino final del dinero de Nokas sigue siendo un misterio para la justicia.

Por qué la teoría del gran robo terminó derrumbándose

A pesar de las sospechas iniciales, los análisis forenses y el recuento del dinero arrojaron un dato que cambió la investigación. La abogada policial Isa Linn Ravndal confirmó que el botín hallado asciende a unos 2 millones de coronas (171.000 euros), pero descartó que pertenezca al robo de Nokas.

image

La prueba definitiva fue el estado de los billetes: algunos de los ejemplares encontrados en la bolsa son recientes, lo que invalida la teoría de que estuvieran bajo tierra desde el año 2004. Esto abre una nueva línea de investigación para determinar el origen real de esta fortuna enterrada.

El reconocimiento al obrero y las pistas que siguen abiertas

La policía noruega ya ha recibido entre cinco y diez pistas sobre el origen del dinero y continúa evaluando cómo gestionar la incautación. Mientras tanto, se evalúa otorgar un reconocimiento oficial al trabajador que realizó el hallazgo, quien podría recibir una recompensa por su honestidad al reportar la bolsa.

Por ahora, la investigación sigue abierta para esclarecer la procedencia de los 171.000 euros, mientras el misterio del dinero desaparecido de Nokas continúa vigente en el país nórdico.