Impactante video: agarró una rotonda a 100 km/h, volcó y se deslizó por más de 50 metros.

Una impresionante secuencia vial quedó registrada por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre, luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo y volcara en una rotonda de Rincón de Milberg. El siniestro dejó dos personas heridas, que fueron asistidas por el sistema de emergencias y se encuentran fuera de peligro.
El episodio ocurrió hace algunos días en una zona de tránsito habitualmente intenso, cuando la mujer circulaba a 100 km/h por la rotonda de Camino de los Remeros y Ruta 27. Según se observa en las imágenes, el auto se subió al cordón, “patinó” por el asfalto más de 50 metros y terminó en un vuelco de película.
Tras el impacto, los agentes del Centro de Operaciones Tigre activaron de inmediato el protocolo de asistencia. Personal de Protección Ciudadana arribó al lugar para ordenar el tránsito y brindar ayuda a los ocupantes del vehículo.
El Sistema de Emergencias asistió a las víctimas y confirmó que no presentaban riesgo de vida. Además, a la conductora se le practicó un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.