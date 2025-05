Impactante accidente: un caballo desbocado atropelló a una motociclista y quedó registrado en video

“ Sufrí golpes en ambas piernas, el brazo derecho que no lo puedo mover y en toda mi columna vertebral ”, relató la víctima desde el hospital en diálogo con el portal local NDEN . Según detallaron medios locales, la motociclista se dirigía a su trabajo al momento del accidente, ocurrido alrededor de las 11 de la mañana.

Sobre lo que vivió, Cappai contó: “Yo iba por la 70, cuando veo que se me viene algo negro. Freno, pero no atino a nada porque me pega con todo, y caigo”.