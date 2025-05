Preocupó a toda la casa: cómo fue el accidente que sufrió Selva en Gran Hermano

Durante una actividad en la casa de Gran Hermano, Selva Pérez Carvalho protagonizó un accidente que generó tensión y preocupación por su estado de salud. El hecho ocurrió cuando, mientras usaba un arnés, se soltó y cayó al piso. “ ¡Ay no, ay no! ¡Me reventé el ojo!”, gritó Selva.

El conflicto se desató cuando Eugenia criticó a Luz por hablar de sus sueños: “Me dijo que no era normal que me acuerde de lo que sueño. Estaba copeteada, es una realidad”, contó Luz. Agregó que, en ese mismo intercambio, Eugenia la insultó con términos como “oscura” y “turbia”. “Después me pidió perdón, pero ahora dice que no se acuerda”, añadió indignada.

Lourdes, por su parte, utilizó el canal de streaming del programa para expresar su enojo. Aseguró que Eugenia tiene un patrón de comportamiento agresivo cuando consume alcohol: “Siempre quiere rebajar al otro. Nos dijo que no tenemos amigas, que no nos quiere nadie”.

También denunció que la producción decidió cortar la transmisión en vivo mientras hacía su descargo. “Ella necesita estar copeteada para hablar. Yo no tengo que tomar alcohol para decir lo que pienso”, sostuvo. El episodio provocó repercusiones entre los espectadores y dentro de la casa, donde varios participantes comenzaron a cuestionar la continuidad de Eugenia en el programa debido a sus reiteradas conductas conflictivas.