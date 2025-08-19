Horror: una pareja que salió a caminar encontró huesos humanos semienterrados

Un impactante hallazgo tuvo lugar ayer en la tarde en el distrito El Nihuil, en San Rafael. Visualizaron en un cañadón parte de un cráneo, un fémur, un húmero y una costilla.

Un impactante hallazgo tuvo lugar ayer en la tarde en el distrito El Nihuil, en San Rafael, cuando un vecino que caminaba junto a su pareja encontró restos óseos que, según las primeras pericias, serían humanos.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró cerca de las 17 en la Ruta Provincial 180, kilómetro 16, "pasando el cartel de Grassi", aclararon. Allí, un hombre de 60 años caminaba con su pareja, cuando en un cañadón formado por la erosión del agua visualizaron huesos semienterrados, a unos 600 metros al Este de la Ruta.

El vecino dio aviso a las autoridades de la Subcomisaría Rama Caída, que se desplazaron hasta el lugar junto con la ayudante fiscal Florencia Vera. Al arribar, los efectivos observaron a simple vista lo que parecía ser parte de un cráneo, un fémur, un húmero y una costilla.

Posteriormente, personal de Policía Científica confirmó que los restos serían humanos, por lo que el área quedó preservada bajo consigna policial. Se espera que en las próximas horas intervenga personal de Paleontología para continuar con los estudios correspondientes, bajo directivas del ayudante fiscal Dr. Serrat.