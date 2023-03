Horror en Playa del Carmen: encontraron muerta a una modelo argentina y su familia asegura que la mató el novio

Agostina Jalabert, una modelo e influencer argentina de 31 años fue, hallada muerta en su departamento de Playa del Carmen, en México, y su familia asegura que fue asesinada por su novio. Desde el país, pidieron intervención a la Cancillería para que investigue el presunto femicidio.

La joven fue hallada sin vida el pasado 18 de febrero por su hermana Candela.

Agostina y Candela vivían juntas en un departamento del Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo, desde septiembre del año pasado. La influencer llegó a esa turística ciudad con la esperanza de consolidar su carrera.

Pero solo estuvieron solas 3 meses. En diciembre llegó a Playa del Carmen el novio de Agostina de visita, pero luego extendió su estadía y se instaló en el departamento junto a su novia y su cuñada. “Ese tiempo -que se extendió- habría generado cambios de conducta en ella que llamaron la atención”, sugirió Germán Jalabert, su tío, a Página/12.

El novio de la joven tiene antecedentes por violencia de género y la noche previa a la muerte de Agostina, vecinos del complejo se quejaron por gritos y ruidos que salían desde el departamento de la argentina.

Denuncian el posible femicidio de una modelo argentina en Playa del Carmen

Cómo encontraron muerta a Agostina Jalabert

Candela se fue del departamento el 17 de febrero a las 15 aproximándote y regresó a las 7 del día siguiente. Pero al instante se encontró con las quejas del guardia por ruidos y gritos que salieron de su departamento y casi al instante otro hecho le preocupó aún más.

La hermana de la fallecida ingresó el código para entrar al departamento pero no pudo hacerlo, tras golpear en reiteradas ocasiones salió el novio de su hermana. “Estaba durmiendo”, aseguró.

Ya en el interior, la perrita que tenían las hermanas la guio hasta el horror. En el baño estaba ya sin vida Agostina. Estaba atada por el cuello con un cinturón y colgada del toallero.

La caratula del caso fue caratulado por la Justicia mexicana como “suicidio”, pero su familia denunció una investigación llena de errores y solicitó al que se inverstigue un femicidio. El cónsul argentino en Playa del Carmen, Lautaro Flichtinsky está siguiendo el caso y ya solicitó copia del estado de investigación a la policía..

El padre de Agostina envió una carta a cancillería, ya que consideró que la investigación sobre la muerte de la joven esta “cargada de falencias” y pide intervención.

“El procedimiento judicial que se inicia a partir de ese momento está cargado de falencias, más teniendo en cuenta las características de presunto femicidio que rodearon las circunstancias del hecho. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones”, relató el padre en la misiva.

En este sentido, manifiestan que se trataría de un posible fue un caso de femicidio por los antecedentes de violencia de género que tiene su pareja, quien se encontraba en el lugar cuando hallaron a la modelo sin vida.

Además de la carta, el padre de la modelo escribió un sentido posteo en Facebook acompañado de la última foto que se tomó su hija antes de partir hacía México.

“Así te ibas hace 6 meses a continuar tu vida a México, con ilusiones, con ganas, con emociones, con Bruna; pero algo te arrebató la vida y nos dejó a nosotros con la espera de volver a verte. Vamos a lucharte hasta el último momento, porque esto no va a quedar así y vos te lo merecés, para finalmente lograr la paz que te merecés y que se encargaron de consumirte. Te vamos a extrañar, aunque sabemos bien que siempre vas a estar entre todos nosotros. Te amamos”.

La ultima foto de Agostina junto a su perro antes de emprender su viaje.

Quien era Agostina Jalabert

Agostina era una activa usuaria de redes sociales, tenía en su Instagram más de 16 mil seguidores y viajó a México como un aso fundamental en para su principal objetivo: convertirse en una reconocida modelo profesional.

La joven nació en la localidad de Carmen de Patagones, ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires con la capital de Río Negro, Viedma, Agostina, de 31 años e hija del secretario de Salud de esa ciudad, Edgardo Jalabert, era la mayor de tres hermanas.