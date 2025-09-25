25 de septiembre de 2025 - 19:22

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Santa Rosa: investigan las causas del hecho

El cuerpo fue identificado. Se trata de un hombre de 30 años que había sido denunciado como desparecido el miércoles a la mañana, en Rivadavia

Un cadáver fue encontrado en un canal de riego en Santa Rosa

Foto:

Por Enrique Pfaab

El cuerpo sin vida de Rubén Adrián Romero, de 30 años, fue rescatado de un canal de riego en inmediaciones de ruta provincial 50 y calle El Altillo, en Santa Rosa. El cadáver habría sido detectado por un grupo de niños, pero ya había un pedido de paradero que había impulsado una búsqueda por la región.

Romero, quien tenía un retraso mental y que vivía con su familia en Santa María de Oro, en Rivadavia, había abandonado su casa intempestivamente el miércoles a la mañana, después de sumergirse en una crisis emocional debido a que su madre atravesaba una grave crisis de salud.

La familia detectó su ausencia horas después y radicó la denuncia, lo que desató una serie de diligencias de búsqueda, desde rastreo con perros hasta sobrevuelo del helicóptero policial, especialmente sobre los canales de riego, que en estas horas venían con un gran caudal.

Finalmente, en la tarde de este jueves, el cuerpo de Rubén Romero fue rescatado sin vida en Santa Rosa y está la certeza de que llegó hasta allí arrastrado por el agua.

