16 de noviembre de 2025 - 09:30

Grave accidente: el tránsito era guiado por un policía y dos autos colisionaron en el nudo vial

El fuerte choque ocurrió en Costanera y Vicente Zapata, justo en la entrada a Ciudad de Mendoza. Los conductores resultaron heridos.

Accidente en el Nudo Vial, entre Costanera y Vicente Zapata.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Redacción Policiales

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en el nudo vial que conecta Costanera con Vicente Zapata, en el límite entre Ciudad y Guaymallén. En la zona, los semáforos no estaban operativos y el flujo de vehículos dependía de las indicaciones de un efectivo policial.

En ese contexto, una Ford EcoSport y un Fiat rojo colisionaron de lleno. Según las primeras versiones, el agente habría permitido el avance de la EcoSport, pero por Vicente Zapata circulaba el Fiat, lo que terminó provocando el impacto.

Ambos conductores resultaron heridos. Una mujer que viajaba en uno de los vehículos fue asistida por personal de emergencias y trasladada en ambulancia al hospital Central. El choque ocurrió justo frente a la base de ambulancias.

Accidente
Accidente
