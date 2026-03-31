31 de marzo de 2026 - 19:41

Golpiza en una escuela de Mar del Plata: un alumno de 14 años terminó internado con fracturas en la cara

El violento ataque ocurrió dentro del aula, donde la víctima recibió patadas en la cabeza tras negarse a ceder su banco.

Un adolescente de 14 años terminó internado tras una golpiza en una escuela de Mar del Plata&nbsp;

Un adolescente de 14 años terminó internado tras una golpiza en una escuela de Mar del Plata 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 14 años resultó con dos fracturas en el rostro y múltiples heridas luego de una golpiza propiciada por su compañero luego de que se negara a ceder el banco en una escuela secundaria de Mar del Plata.

Leé además

UDP en San Juan: varias fiestas clausuradas y una menor hospitalizada en estado de ebriedad.

San Juan: clausuran varias fiestas por el UPD y una adolescente terminó internada en estado de ebriedad

Por Redacción Policiales
Lo noquearon a la salida de un conocido boliche, está internado y lo tienen que operar

Lo noquearon a la salida de un conocido boliche, está internado y lo tienen que operar

Por Rodrigo Cuello

La golpiza ocurrió el pasado viernes 26 de marzo dentro de un aula de la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh, donde un compañero de la misma edad le pidió que le cediera el banco, a lo que la víctima se negó y provocó una reacción violenta: lo tiró al suelo y comenzó a patearlo.

Al momento de la agresión se encontraban en el aula, por lo menos, cuatro compañeros, aparte de la víctima y el agresor: una joven sentada detrás, un adolescente que se acercó a mirar en detalle los golpes, otro que pasó mientras caminaba y quien filmaba el brutal video.

Embed

Producto de la brutal golpiza la víctima sufrió fracturas en su cara y fue trasladada en ambulancia a una clínica, donde permanece internado. Su familia presentó una denuncia policial.

Mientras que el otro estudiante fue expulsado este lunes y asistió a declarar a la fiscalía junto a sus padres, la cual lleva adelante la investigación, para que “el caso no quede impune”, y explicaron que el joven “no se acordaba de las patadas hasta que vio el video”.

Gisela, la madre del menor golpeado dialogó con la prensa y explicó que su hijo “está adolorido” al tiempo en que informó que “le realizaron una ecografía porque presenta mucho dolor en la zona abdominal, por lo que los médicos buscan descartar cualquier complicación”.

“Tiene múltiples fracturas en la nariz”, relató la mujer y es que el adolescente también cuenta con una fractura en el maxilar superior: “Tiene muchos hematomas en la cara, quedó irreconocible”, detalló, además de haber de haber contado que al momento de los hechos, se comunicaron desde el colegio para explicarle la situación.

“Me dijeron que habían llamado a la ambulancia y no respondía. Cuando me acerqué a la escuela, mi hijo tenía la carita desfigurada. Me querían hacer firmar un acta y no lo hice. Lo retiré y lo traje a la clínica. Desde la escuela sostuvieron que habían sido tres golpes de puño, hasta que nos llegó el video y vimos la parte final donde fue una agresión directa”, continuó.

“Fue porque no le quiso dar el banco. Mi nene estaba ubicado en su lugar, entonces, el -agresor- quiso sacar a otro compañero, le dijo que no y fue hacia mi hijo y cuando le informó que no le iba a dar el lugar, le pegó en la cara cuando estaba sentado, mi hijo cayó al piso y ocurrió el ataque”, detalló la mujer.

Asimismo, Gisela afirmó que dentro del aula se encontraba la “vicedirectora y la profesora, aunque ninguno intervino” y remarcó: “Cuando vi el video, no podía creer el nivel de agresividad y que la escuela lo minimizara todo el tiempo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La escuela N° 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal (Santa Fe), fue escenario de una tragedia: un adolescente de 15 años mató a tiros a un compañero

Qué se sabe del asesino de 15 años en Santa Fe: la trama familiar, su tratamiento y relatos de bullying

Por Redacción Policiales
Hernán Meneses Leal (18) mató a una docente e hirió a otras cuatro personas en una escuela de Calama, Chile

En Chile, un chico mató a una docente e hirió a cuatro personas en una escuela: la medida que aceleró Kast

Por Redacción Mundo
Mar del Plata: una joven se tiró de un Uber por temor a su seguridad.

Conmoción en Mar del Plata: una joven se tiró de un Uber con su bebé tras descompensarse

Recuperan 400 kilos de nueces robadas en Tupungato

Recuperan 400 kilos de nueces robadas en fincas de Tupungato tras múltiples operativos