Golpiza en una escuela de Mar del Plata: un alumno de 14 años terminó internado con fracturas en la cara

Un adolescente de 14 años resultó con dos fracturas en el rostro y múltiples heridas luego de una golpiza propiciada por su compañero luego de que se negara a ceder el banco en una escuela secundaria de Mar del Plata .

Lo noquearon a la salida de un conocido boliche, está internado y lo tienen que operar

La golpiza ocurrió el pasado viernes 26 de marzo dentro de un aula de la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh, donde un compañero de la misma edad le pidió que le cediera el banco, a lo que la víctima se negó y provocó una reacción violenta: lo tiró al suelo y comenzó a patearlo.

Al momento de la agresión se encontraban en el aula, por lo menos, cuatro compañeros, aparte de la víctima y el agresor: una joven sentada detrás, un adolescente que se acercó a mirar en detalle los golpes, otro que pasó mientras caminaba y quien filmaba el brutal video.

Producto de la brutal golpiza la víctima sufrió fracturas en su cara y fue trasladada en ambulancia a una clínica, donde permanece internado. Su familia presentó una denuncia policial.

Desfiguraron a un adolescente por no ceder su banco en la escuela Tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica del Niño y la Familia, donde los médicos constataron que presentaba fractura de nariz, fractura de maxilar superior e inflamación en el rostro. La… pic.twitter.com/qS6LndZlZC

Mientras que el otro estudiante fue expulsado este lunes y asistió a declarar a la fiscalía junto a sus padres, la cual lleva adelante la investigación, para que “el caso no quede impune” , y explicaron que el joven “no se acordaba de las patadas hasta que vio el video” .

Gisela, la madre del menor golpeado dialogó con la prensa y explicó que su hijo “está adolorido” al tiempo en que informó que “le realizaron una ecografía porque presenta mucho dolor en la zona abdominal, por lo que los médicos buscan descartar cualquier complicación”.

“Tiene múltiples fracturas en la nariz”, relató la mujer y es que el adolescente también cuenta con una fractura en el maxilar superior: “Tiene muchos hematomas en la cara, quedó irreconocible”, detalló, además de haber de haber contado que al momento de los hechos, se comunicaron desde el colegio para explicarle la situación.

“Me dijeron que habían llamado a la ambulancia y no respondía. Cuando me acerqué a la escuela, mi hijo tenía la carita desfigurada. Me querían hacer firmar un acta y no lo hice. Lo retiré y lo traje a la clínica. Desde la escuela sostuvieron que habían sido tres golpes de puño, hasta que nos llegó el video y vimos la parte final donde fue una agresión directa”, continuó.

“Fue porque no le quiso dar el banco. Mi nene estaba ubicado en su lugar, entonces, el -agresor- quiso sacar a otro compañero, le dijo que no y fue hacia mi hijo y cuando le informó que no le iba a dar el lugar, le pegó en la cara cuando estaba sentado, mi hijo cayó al piso y ocurrió el ataque”, detalló la mujer.

Asimismo, Gisela afirmó que dentro del aula se encontraba la “vicedirectora y la profesora, aunque ninguno intervino” y remarcó: “Cuando vi el video, no podía creer el nivel de agresividad y que la escuela lo minimizara todo el tiempo”.