Godoy Cruz: redujeron a una persona que intentó agredir a un guardia frente al Hospital Español

Un hombre que se encontraba bajo los efectos de drogas intentó agredir a un guardia privado frente al Hospital Español, en Godoy Cruz. Se trató de un episodio que generó alarma entre las personas presentes.

Ante la situación, se dio aviso inmediato a través del Sistema de Alerta Comunitaria, lo que permitió la rápida intervención de uno de los móviles del programa Godoy Cruz + Policía.

Gracias al accionar de los efectivos, el individuo fue reducido cuando amenazaba a quienes se encontraban en el lugar. Según informaron las autoridades, se logró evitar una situación de mayor gravedad.