25 de enero de 2026 - 21:40

Godoy Cruz: redujeron a una persona que intentó agredir a un guardia frente al Hospital Español

El individuo estaba bajo los efectos de drogas y amenazaba a las personas presentes.

Un hombre, que se encontraba bajo los efectos de drogas, fue reducido frente al Hospital Español.

Un hombre, que se encontraba bajo los efectos de drogas, fue reducido frente al Hospital Español.

Un hombre que se encontraba bajo los efectos de drogas intentó agredir a un guardia privado frente al Hospital Español, en Godoy Cruz. Se trató de un episodio que generó alarma entre las personas presentes.

Ante la situación, se dio aviso inmediato a través del Sistema de Alerta Comunitaria, lo que permitió la rápida intervención de uno de los móviles del programa Godoy Cruz + Policía.

Gracias al accionar de los efectivos, el individuo fue reducido cuando amenazaba a quienes se encontraban en el lugar. Según informaron las autoridades, se logró evitar una situación de mayor gravedad.

Las imágenes del agresor pronto fueron difundidas en las redes sociales por el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. En el posteo se revela el momento de la detención y el elemento encontrado en la escena.

