Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con una herida en el cráneo en medio de la calle

El hombre fue hallado sin vida en la calle Azcuénaga, entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte, de Godoy Cruz. Aún no ha sido identificado.

Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con el cráneo lastimado en la calle

La justicia provincial investiga la muerte de un hombre, de identidad desconocida, cuyo cuerpo fue hallado la noche de este viernes en la calle Azcuénaga de Godoy Cruz. El caso, inicialmente reportado como un desvanecimiento, tomó un giro judicial al confirmarse que la víctima presentaba una herida en el cráneo.

El hecho se registró a las 19:35 horas en la mencionada calle, en el tramo comprendido entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte. El primer aviso llegó al 911 indicando la presencia de un sujeto en la vía pública, quien se encontraba inmóvil y, según el llamado, en aparente estado de ebriedad.

Personal de la Subcomisaría Zona Industrial se trasladó al punto. Al llegar, los efectivos policiales confirmaron que el individuo no respondía a estímulos y carecía de signos vitales. La escena fue asegurada mientras se solicitaba la intervención del equipo de salud.

Minutos después, personal del TEM (Traslado de Emergencias Mendoza) examinó el cuerpo en el lugar. Durante la revisión, los médicos constataron que el hombre NN presentaba una herida cortante en la región occipital del cuero cabelludo.

La lesión fue calificada como compatible con el impacto de un elemento contuso o punzante, lo que descartó la hipótesis de muerte natural o simple ebriedad, y activó el protocolo de investigación por un deceso de etiología dudosa o violenta.