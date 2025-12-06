6 de diciembre de 2025 - 10:51

Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con una herida en el cráneo en medio de la calle

El hombre fue hallado sin vida en la calle Azcuénaga, entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte, de Godoy Cruz. Aún no ha sido identificado.

Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con el cráneo lastimado en la calle &nbsp;

Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con el cráneo lastimado en la calle

 

Foto:

Imagen ilustrativa / archivo
Por Redacción

La justicia provincial investiga la muerte de un hombre, de identidad desconocida, cuyo cuerpo fue hallado la noche de este viernes en la calle Azcuénaga de Godoy Cruz. El caso, inicialmente reportado como un desvanecimiento, tomó un giro judicial al confirmarse que la víctima presentaba una herida en el cráneo.

Leé además

Molotov en Mendoza. La banda mexicana brindó un generoso y energético show anoche en la Fiesta de la Cerveza.

Y por fin después de la lluvia vino la Fiesta

Por Ariel Búmbalo
Destrozos en un colegio: cuántos chicos deberán rendir libres y cómo pagarán por los daños

Destrozos en un colegio: cuántos chicos deberán rendir libres y cómo pagarán por los daños

Por Ignacio de la Rosa

El hecho se registró a las 19:35 horas en la mencionada calle, en el tramo comprendido entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte. El primer aviso llegó al 911 indicando la presencia de un sujeto en la vía pública, quien se encontraba inmóvil y, según el llamado, en aparente estado de ebriedad.

Personal de la Subcomisaría Zona Industrial se trasladó al punto. Al llegar, los efectivos policiales confirmaron que el individuo no respondía a estímulos y carecía de signos vitales. La escena fue asegurada mientras se solicitaba la intervención del equipo de salud.

Minutos después, personal del TEM (Traslado de Emergencias Mendoza) examinó el cuerpo en el lugar. Durante la revisión, los médicos constataron que el hombre NN presentaba una herida cortante en la región occipital del cuero cabelludo.

La lesión fue calificada como compatible con el impacto de un elemento contuso o punzante, lo que descartó la hipótesis de muerte natural o simple ebriedad, y activó el protocolo de investigación por un deceso de etiología dudosa o violenta.

Interviene Oficina Fiscal de Jurisdicción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reprograman dos fechas de la Fiesta de la Cerveza

Reprograman dos días de la Fiesta de la Cerveza ante pronóstico de tormentas

Por Redacción Espectáculos
Tras el descenso a la Primera Nacional, el club definirá nuevas autoridades con tres propuestas encabezadas por Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú. Las listas incluyen a dirigentes vinculados al oficialismo provincial y al peronismo.

La política mendocina se metió de lleno en las elecciones de Godoy Cruz: qué funcionarios son candidatos

Por Redacción Política
Sanciones a 140 alumnos: hablan de falta de autocrítica del colegio y amenazas de cara al viaje de egresados

Sanciones a 140 alumnos: hablan de "falta de autocrítica" del colegio y amenazas de cara al viaje de egresados

Por Ignacio de la Rosa
¡de primera! la maza corono el ascenso con una final para el recuerdo

¡De Primera! La Maza coronó el ascenso con una final para el recuerdo