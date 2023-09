Filtración del video del ataque: ahora la fiscal Claudia Ríos daría su versión de polémico hecho

El escandalo judicial que se generó desde luego de que se conociera el video de un preso armado con una chuza en un juicio que se realizó en el Polo Judicial parece que no ha terminado: ahora se dice que la fiscal de Homicidios Claudia Ríos daría su interpretación de los irrefutables hechos que registraron las cámaras de seguridad, luego de que oficialmente de dijera que la habían querido matar y que ella se había defendido con gas piminenta.

Por otra parte, la Inspección General de Seguridad (IGS) comenzó realizar una reconstrucción del hecho, luego de que 8 penitenciarios quedaran bajo la lupa ya que participaron en la fallida custodia del preso Hugo Eduardo Arredondo (37).

Funcionarios de la Inspección General de Seguridad (IGS) estuvieron hoy el penal de Almafuerte, en Cacheuta, lugar donde estaba alojado Arredondo antes del polémico incidente.

La IGS quiere saber en detalle como fue el movimiento del detenido y cómo se realizó la custodia y cuál fue el rol de cada uno de los penitenciarios que trabajaron en el traslado en relación a las requisas que se le realizaron a Arredondo.

Las tareas continuarán el miércoles cuando la IGS se traslade al Polo Judicial para seguir los pasos de los 8 penitenciarios que participaron del operativo de traslado.

En relación a estos guardias, que fueron pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad a pedido de la IGS, que les abrió un sumario. Es decir que fueron separados de sus puestos habituales pero ya volvieron a trabajar en otros destinos, hasta que la investigación administrativa finalice.

¿Nueva conferencia?

Desde la semana pasada se venía hablando sobre una posible conferencia de prensa de la fiscal Ríos –sería la segunda que ofrece un miembro del Ministerio Público Fiscal- en relación al polémico asunto.

Es que la fiscal quedó en una situación un tanto extraña: inicialmente se dijo que Arredondo la habría querido quitar la vida. “Me quiso matar”, le habría dicho la fiscal Ríos a sus allegados, tras el violento incidente.

Ataque a la fiscal Ríos.

Dos horas después del hecho, su jefe, el procurador Alejandro Gullé ofreció una conferencia de prensa donde dijo que el preso se “arrojó sobre la fiscal” y le tiró una “puñalada al cuello” y que la fiscal se defendió con gas pimienta.

Lo cierto es que a la semana siguiente, luego de que se filtrara el video de la audiencia, quedó en evidencia que las cosas no habían sido de esa forma y que en realidad la fiscal y el preso no tuvieron contacto -es decir se ve que él no intentara matarla y ella no le tira gas, como se dijo oficialmente-, sino que la fiscal corre y termina abrazándose a un penitenciario, dándole la espalda a otro de los presos.

Frente a la evidencia de las imágenes, desde la Corte de Mendoza y del Ministerio Público Fiscal salieron a ofrecer una suerte de disculpa indicando que luego de la conferencia de prensa “recibido el link del crudo de la audiencia, se envió a división delitos tecnológicos a fin de analizar el video que reflejaba el contenido de la misma, recibiéndose en horas de la noche el informe técnico del registro fílmico”, es decir que Gullé no habia visto el video y se habia guiado con las versiones que dieron los testigos del hecho: el juez Mauro Perasi, la fiscal Ríos, la defensora Ximena Morales, tres pasantes y cinco penitenciarios que estaban en la sala15 del Polo Judical al momento del hecho.

Por otra parte, la Fiscalía de Homicidios sedio marcha atrás y determinó que el recluso no atacó al fiscal Claudia Ríos como informaron inicialmente, y por lo tanto sólo se lo imputó por un delito menor: evasión en grado de tentativa. Inicialmente estuvo imputado por homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves (dos hechos).

En resumen, si la fiscal Ríos ofrece una conferencia de prensa: será la tercera versión del polémico caso que se dará oficialmente. En principio, algunas versiones sostienen que la fiscal hablará mañana, en tanto que oficialmente no se ha confirmado el llamado a la prensa.