La negativa de Cornejo a una sugerencia de Nación: por qué la Justicia local no investigará causas de narcomenudeo

La Justicia Federal de la Jurisdicción Cuyo ya trabaja con el nuevo sistema acusatorio. En su visita para la presentación, el ministro de Justicia de la Nación, propuso que la justicia provincial investigue causas de narcomenudeo y las de narcotráfico, sigan en el fuero federal.

En el Gobierno provincial no avanzarán y todo seguirá como hasta ahora. Los motivos no son solamente los vinculados a recursos, sino que hay otro tema de fondo. En el Ejecutivo aseguran que esta metodología corta la cadena de información e investigación criminal.

“No nos atrae, para nada, hacernos cargo de eso”, dijeron desde la Casa de Gobierno a Los Andes refiriéndose a la intención de Nación sobre la sugerencia de que la Justicia provincial tenga bajo su órbita a las causas de narcomenudeo. Así, las de narcotráfico seguirían su curso en el fuero federal que estrena el sistema acusatorio, lo que implica fortalecer el Ministerio Público Fiscal Federal.

El tema se había instalado el lunes cuando funcionarios del gabinete de Javier Milei aterrizaron en Mendoza para dejar inaugurados los cambios en la Justicia Federal. Luego del acto formal y antes, en notas a medios que dio Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, había declarado su intención de que el gobernador Alfredo Cornejo siga el camino de Santa Fe.

En la provincia gobernada por Maximilano Pullaro, los hechos menores como el narcomenudeo, son investigados por la Provincia y los hechos mayores, los investiga la Justicia Federal, que son los de narcotráfico. Rosario fue noticia muchas veces por estos casos y las organizaciones criminales que se habían instalado allí.

Sin embargo, en Mendoza no ocurrirá eso. Los argumentos se sostienen en dos ejes principales: recursos y operatividad. Si el Ministerio Público Fiscal se hace cargo de estos procedimientos, habrá que incorporar no sólo fiscales sino equipamiento para que las investigaciones sean eficaces y eficientes.

No obstante, hay otro asunto más y tiene que ver con la cadena de información e investigación criminal. En el Gobierno provincial aseguran que al dividirse las causas de delitos relacionados a drogas, “el de abajo que le vende al de arriba, es investigado por nosotros y el de arriba, que se provee del de abajo, por la justicia federal, ¿cómo juntás eso?”.

Las experiencias que espantan

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus explicó los motivos por lo que no ve que la propuesta de Mariano Cúneo Libarona, titular de Justicia de la Nación, sea una solución para la resolución de casos de narcomenudeo.

“La experiencia de otras provincias que han tomado en sus justicias locales el tema del narcomenudeo, ha sido negativa. En el último Consejo de Seguridad, muchas de estas provincias nos comentaban que querían volver al sistema federal”, explicó la funcionaria provincial luego de recorrer el Banco de Huellas Genéticas junto al gobernador Alfredo Cornejo y los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Rus se refirió a las estadísticas que exponen por qué hay rechazo a esta división de causas. “Cuando las provincias asumen el narcomenudeo, aumentan las investigaciones en lo local, obviamente porque suman una cartera nueva. Pero después, rápidamente, baja la investigación del narcomenudeo porque justamente esa justicia local es la misma que tiene a su cargo los delitos más de agenda. Es decir, robos y los delitos que la gente pide y entonces esos fiscales se abocan a eso”.

“En la Justicia Federal, que se queda sin el narcomenudeo, no se nota un aumento de investigaciones en lo que tienen que ver con las grandes causas. Hecha esta evaluación en la que no se suman grandes causas y tenemos una justicia local abarrotada, no genera un equilibrio lógico”, aclaró la ministra de Seguridad y Justicia.

Y se refirió también a la cuestión de fondo que tiene que ver con la trazabilidad de estas investigaciones en las que, según el Gobierno, se corta la cadena cuando se bifurcan los caminos. “Tanto la investigación de un pequeño kiosco o de una pequeña situación de venta minúscula nos tendría que llevar a las bases, a los grandes negociados. Cuando nosotros atomizamos estas investigaciones, no colaboramos con esa trazabilidad hacia estos focos grandes que es donde hay que investigar”, subrayó.

“No vemos ni buenas experiencias en las provincias que asumieron narcomenudeo, ni están los recursos hoy para que se asuma, sin dejar de lado otras causas que para nosotros son muy importantes. Tenemos leyes nuevas que, entendemos, van a generar muchas compulsas en materia de robos de bienes y demás”, resumió.

¿Cuál es la solución? Para Mercedes Rus, el sistema acusatorio que se implementa luego de la Reforma Procesal Penal Federal “supone una investigación más dinámica y más desburocratizada. Así está escrito en el Código, hay que ver cómo esto se hace operativo”.

“Eso es positivo para todo lo que tiene que ver con la cartera federal, no sólo en narcotráfico contrabando, todos los delitos que hacen al fuero. Creemos que, justamente, un Código que agiliza investigaciones puede ser bueno porque puede generar en mayores investigaciones, siempre con este núcleo, la integralidad”.