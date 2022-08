¿Femicidio o muerte accidental?, la emotiva despedida de un hijo de la mujer fallecida en San Rafael

La Fiscalía de Violencia de Género San Rafael investiga la muerte de Pamela Fonseca (38), tras realizar las primeras averiguaciones sobre el hecho que, inicialmente, se creyó que era un accidente de tránsito protagonizado por su conductor ebrio a bordo de un camión pero luego se determinó que el conductor había sido pareja de la víctima, lo que generó nuevas sospechas.

La muerte de la mujer ha tenido repercusión en las redes sociales donde, sus allegados y familiares comentan el caso calificándolo como un homicidio, en tanto que otros prefieren ser más cautelosos y solo la despiden.

Lo cierto es que la ex pareja de la mujer, Jonathan Castro (37), se encuentra detenido desde ayer mismo, tras el fallecimiento de la mujer y en las próximas horas podría ser imputado por el fiscal de Violencia de Género Mauricio Romano, quien está a cargo de la investigación.

En las próximas horas, se sabrá si el caso se califica como un femicidio o bien como un homicidio culposo agravador por conducir alcoholizado y por darse a la fuga.

El ccso se produjo ayer, alrededor de las 17.40 en calle Coronel Segovia y Suipacha. Ingresó un llamado al 911 en el que daban cuenta de una mujer gravemente herida. Según las primeras averiguaciones, Fonseca habría sido atropellada por un camión cuyo conductor, Jonathan Castro (37), es su pareja. Tras embestir a la mujer, el sujeto se dio a la fuga.

Pamela Fonseca, la mujer fallecida en San Rafael.

Personal policial se desplazó hasta el lugar y encontró a Fonseca en grave estado. Momentos después, la víctima falleció.

Paralelamente se inició un patrullaje por la zona en busca del responsable del siniestro. Primero, los oficiales encontraron el vehículo en el interior de un domicilio ubicado en Callejón Pozo s/n.

Más tarde, lograron dar con el conductor en calle Juan XXIII de San Rafael. Las autoridades le hicieron un test de alcoholemía que resultó positivo. Tenía 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre, detallaron desde el Ministerio de Seguridad. Según una versión policial el detenido era la pareja de la víctima fatal y, momentos antes del hecho, ambos habrían tenido una fuerte discusión.

La despidieron en las redes sociales

Uno de los hijos de la mujer expresó su dolor a través de un posteo, en Facebook: “La vida tiene estos momentos extraños y que no logramos entender, eras y serás mi mamá, no teníamos tanto contacto pero tuvimos momentos felices y lindos, lastimosamente no estas ahora y te voy a extrañar, dios sabrá lo qué paso pero de una cosa sé, tu hija Cele, mi hermanita, está en buenas manos y gracias a dios tiene a gente que la ama y quiere muchísimo y nunca le va a faltar nada y lo juro, te amo mucho viejita loca y anda tranquila mamá que tus hijos van a seguir adelante y le van a poner empeño a lo que les viene”.

Luego agregó que “tuviste a 3 loquitos q siempre estuvieron juntos y estaremos más que nunca ahora, nos dejaste una enseñanza y un ejemplo, nos hiciste ver la vida de una manera diferente, pasamos una infancia diferente que a otros niños pero le doy gracias a dios por eso, ya sé que tengo que hacer y que rumbo tomar, agradezco esos momentos que pase con vos para que el día de hoy se lo que está bien y lo que está mal, te vamos a extrañar viejita y ojalá q estés en un lugar mejor y con mucha paz”.

En tanto que una amiga de la víctima, Verónica Contreras de los Santos escribió: “Una gran pena me invade x el asesinato de una amiga, Pamela Fonseca. Su ex pareja y la familia del asesino que viven en San Rafael maltrataron años a la joven. Después de aguantar golpes, maltratos y violencia d toda índole hoy la pasó x encima con su vehículo y la mató”.

A la hora de despedirla apuntó: “para much@s puritan@s q siempre la criticaron x su libertad para vivir e ir al frente ante todo. Yo la admire x ser cómo fue; brava y d frente. Cuánto lo siento...perpetua para éste demonio. Espero que la justicia no haga vista al costado”.