Evadió un control, desató una persecución y luego intentó escapar corriendo: era un policía que conducía ebrio

Ocurrió durante la madrugada del miércoles en Junín. El efectivo había sido reincorporado a la Fuerza hace 10 días.

Una escena de tensión y sorpresa se vivió durante la madrugada de este miércoles 24 en el departamento de Junín, cuando un control policial de rutina derivó en una persecución que terminó con la detención de un efectivo de la propia fuerza.

Todo comenzó alrededor de las 3.20, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos en la intersección de Isidoro Bousquet y 9 de Julio, en La Colonia, interceptó un automóvil Chevrolet Corsa de color verde para su identificación. Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor aceleró repentinamente y emprendió la fuga a toda velocidad, desoyendo las órdenes policiales.

De inmediato se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros y finalizó en la esquina de avenida Mitre y Fernando Rodríguez, ya en la ciudad de Junín. Allí, el conductor detuvo el vehículo e intentó continuar la huida a pie, aunque fue rápidamente alcanzado y reducido por los efectivos intervinientes.

Una vez controlada la situación, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido.

Con el correr de los minutos se confirmó un dato que generó aún mayor impacto: el detenido resultó ser un efectivo policial que había sido reincorporado a la fuerza el pasado 12 de diciembre y que actualmente se encontraba atravesando un período de reentrenamiento previo a ser asignado a un nuevo destino.

El hombre quedó imputado por conducción peligrosa, alcoholemia positiva y desobediencia a la autoridad, todos hechos encuadrados como contravenciones. El episodio quedó bajo análisis administrativo y no se descartan sanciones internas, además de las actuaciones correspondientes en el ámbito contravencional.