Estas son las últimas imágenes en la calle del abogado Nataniel Guzmán, a un mes de su desaparición

El lunes 27 de febrero se cumplió exactamente un mes de la última vez en que hubo rastros del abogado jujeño Nataniel Guzmán (38), radicado en Mendoza y a quien su familia y amigos buscan desesperadamente desde el 27 de enero.

Aquel último viernes de enero, a las 13.59, el hombre envió un último mensaje de WhatsApp a un amigo, ya que esa noche tenía previsto juntarse a comer un asado. Desde entonces y hasta el momento (más de un mes), no se volvió a tener ninguna noticia de este hombre a quien, quienes conocen, definen como “tranquilo, sin problemas con nadie, quien lleva una vida saludable y tiene muchos proyectos”.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que por estos días continúan con la intensa búsqueda del abogado, la misma que se inició desde el primer momento en que se reportó su desaparición, aunque adelantaron que -hasta el momento- no hay novedades ni reportes que permitan dar con algún indicio de Guzmán.

A un mes de la desaparición del abogado Nataniel Guzmán, estas son sus últimas imágenes en la calle . Foto: Mariana Villa / Los Andes

Recientemente se conocieron las últimas imágenes de Guzmán que fueron grabadas en la vía pública. Se trata, por un lado, de un registro de las cámaras de seguridad de Edemsa (las oficinas están ubicadas en calle Belgrano de la Ciudad de Mendoza, en las inmediaciones de donde se encuentra el departamento que Nataniel Guzmán había alquilado).

Además, hay otro video que fue registrado por cámaras de seguridad ubicadas en calle 25 de mayo al 700, también de la Ciudad de Mendoza.

Las imágenes fueron captadas el mismo viernes 27 de enero (cuando se tuvo el último rastro del hombre), y desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que se difundan ambos registros con el objetivo de que sean de utilidad para aportar datos que permitan dar con el paradero.

Estas imágenes fueron recabadas a raíz de las recientes medidas que se han llevado adelante desde que los amigos y familiares de Nataniel denunciaron su desaparición. Además, desde entonces -y por disposición del Ministerio Público Fiscal- se han realizado rastrillajes en la zona de Canota (Las Heras, en las inmediaciones de Villavicencio), donde se encuentra la celda de telefonía celular correspondiente a la última conexión de Guzmán en su teléfono (también el 27 de enero).

Incluso, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció el viernes pasado una recompensa de 1.350.000 pesos para quienes aportaran información fehaciente sobre el paradero de Nataniel. Pero ninguna de estas medidas ha dado, hasta el momento, resultados favorables (más allá de algunos llamados que se dieron luego de que se oficializara el ofrecimiento de la recompensa).

Desde la Justicia, además, se han tomado declaraciones a los amigos y conocidos de Nataniel, además de solicitar oficios a la Dirección de Migraciones y a la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) para verificar que no haya salido del país ni haya comprado pasajes en colectivos de larga distancia.

Lo buscan con vida

Aunque pareciera ser que a Nataniel Guzmán “se lo tragó la tierra”, tanto el Ministerio Fiscal de Mendoza como su madre, Silvia Saavedra tienen bien en claro que están buscando al abogado “con vida”. De hecho, el propio fiscal Pirrello confirmó que no se tiene ningún indicio de que pudiera estar muerto.

“A un mes de su desaparición, y a pesar de los rastrillajes que se han hecho en la zona de Canota (donde se corta la señal de su celular), todavía no se ha encontrado nada de nada. Eso es algo que debe ocupar y preocupar al fiscal”, destacó la madre del abogado, Silvia Saavedra, a Los Andes.

Seguridad ofrece una recompensa por el abogado Nataniel Guzmán.

La mujer iba a mantener este mediodía una reunión con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino. De hecho, no vive en Mendoza, pero ha viajado a la provincia con tal de seguir de cerca la búsqueda y todas las novedades relacionadas a la desaparición de su hijo.

“No sé hasta cuando podré quedarme en Mendoza, pero voy a hacerlo todo lo que pueda”, confirmó a Los Andes.

Respecto al registro de la tarjeta SUBE de Nataniel, su madre destacó que se ha podido confirmar que tomó el colectivo por última vez el 23 de enero y que pertenecía a la línea 630 de Las Heras.

Los últimos movimientos de Nataniel Guzmán

Nataniel Guzmán, nacido en Jujuy, llegó a Mendoza hace unos años para trabajar en el Poder Judicial de la provincia. Comenzó en el Juzgado de Familia de San Martín en 2017 y después pasó a un Juzgado de Paz. Hacía unos meses lo habían trasladado a un Juzgado de Familia en Las Heras.

A una amiga y compañera de trabajo -Gabriela Ranchilio-, el hombre le había alquilado un departamento en calle Belgrano de Ciudad, precisamente en la misma cuadra de las oficinas de Edemsa (donde se encuentran algunas de las cámaras que captaron sus últimos movimientos).

Gabriela conversó con él por última vez el 18 de enero, vía WhatsApp por un tema relacionado al departamento. “Me dijo que no estaba y que iba a volver el 27 de enero y no hablamos más. Ese mismo 27, me escribió por Facebook la chica que, según me dijo, era su novia y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que se habían ido juntos a Mar de Ajó, pero que él se había vuelto solo y antes porque se habían peleado”, agregó Ranchilio a Los Andes hace unos días.

Fueron captadas por cámaras de seguridad

Ante la falta de noticias de Nata y la no respuesta de los mensajes enviados el viernes 27 de enero (a los últimos ni siquiera los había leído), el sábado 28 de enero los conocidos y amigos de Nataniel se contactaron con otro amigo a quien el abogado y comediante le había dejado las llaves de su departamento e ingresaron al inmueble. Y, aunque no lo encontraron en el departamento, tampoco observaron nada que les llamara la atención.

El miércoles 1 de febrero, Nataniel Guzmán debería haber regresado a trabajar. Sin embargo, no lo hizo, ni tampoco se reportó de ninguna manera. Esto incrementó aún más la preocupación, mientras que la denuncia por averiguación de paradero del abogado estaba radicada desde hacía un día.

“Nadie advirtió ninguna actitud ni comportamiento extraño en él. No tenía ningún problema y estamos todos muy desorientados. Su vida es muy saludable, es un tipo muy ocupado, que trabaja en el Juzgado de Familia y está haciendo una maestría en Derecho Laboral en la Universidad del Aconcagua. Además, siempre está preparando sus funciones de stand up y con los vecinos tiene una excelente relación. Siempre anda con proyectos de viajes, sumando cosas positivas”, agregó Ranchilio hace unas semanas.