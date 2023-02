Realizaron una marcha en las calles de Ciudad para pedir por la aparición de Nataniel Guzmán

La ausencia de Nataniel Guzmán es un misterio que crece y que desespera a su familiares y amigos, quienes no saben nada de él desde el viernes 27 de enero cuando mandó un último mensaje de WhatsApp a uno de sus conocidos. Desde entonces es intensamente buscado y la fiscalía no obtiene pistas que ayuden a saber dónde está el abogado de 38 años oriundo de Jujuy.

A dos semanas de esa última conexión, compañeros del trabajo, amigos, miembros del Colegio de Abogados de Mendoza acompañaron a Silvia Saavedra, la madre del letrado, para marchar por las calles de la Ciudad y pedir que Nataniel Guzmán aparezca con vida.

Familiares, amigos y miembros del Colegio de Abogados de Mendoza marcharon hasta le Polo Judicial para pedir por la aparición de Nataniel Guzmán.

La convocatoria se había anunciado para las 19 en los portones del parque San Martín. A esa hora comenzaron a llegar los participantes de la marcha con carteles, imágenes de Guzmán y pancartas cuyo mensaje rezaba: “Nataniel Guzmán, desparecido 27/02/2023 al medio día. Visto por última vez en calle Belgrano frente al metro tranvía de Mendoza capital”.

Tras varios minutos después comenzaron a caminar con destino al Polo Judicial, donde pidieron a la fiscalía de Homicidios que acelere la investigación para poder hallar a Nataniel con vida.

“Cualquier información llamar al 911 o al +5493884714589″, se podía leer en otro de los letreros impresos con la cara de Guzmán que los participantes llevaban consigo.

Un jujeño en Mendoza

Nataniel Guzmán es abogado, tiene 38 años y es oriundo de Jujuy. Llegó a Mendoza hace algunos años en busca de un nuevo escenario y desde entonces se desempeña como funcionario en el Juzgado de Familia de Las Heras. En paralelo, el hombre que vive solo en un departamento en la Ciudad de Mendoza, también se dedica a hacer shows de stand up.

Pero su apellido no pasa desapercibido ya que es nieto de Horacio Guzmán, ex diputado nacional y ex gobernador de Jujuy, conocido por haber sido una de las figuras más fuertes del radicalismo hasta 1992, cuando falleció.

El viernes 27 de enero a las 13.59 Guzmán había enviado un mensaje por WhatsApp y desde ese momento no volvieron a saber de él. Pasaron 24 horas y la desesperación de sus amigos hizo que radicaran la denuncia de su paradero.

Según tienen acreditado los pesquisas, Guzmán se había ido de vacaciones a la costa argentina a mediado de mes y había regresado a Mendoza el 23 de enero. Desde ese lunes hasta el momento de su desaparición sus allegados aseguraron a Los Andes que “mantuvo comunicación normal con sus familiares de Jujuy y con sus amigos”.