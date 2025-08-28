Encontraron a una mujer asesinada y enterrada en la patio de su casa y sospechan de su hija de 15 años

Una mujer de 38 años fue encontrada asesinada y semi enterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez , partido de Ezeiza , provincia de Buenos Aires. La Justicia investiga el hecho como un femicidio y, aunque aún no fue identificado el autor material, su hija adolescente quedó internada en un hospital y el novio de la adolescente, nueve años mayor, fue detenido por encubrimiento.

El caso, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el martes por la noche en una casa de la calle Leandro N. Alem al 100 , donde la víctima, identificada como Claudia Scarzzolo , fue hallada envuelta en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca .

La investigación quedó en manos de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza , a cargo de la fiscal María Lorena González , y por el momento genera más incógnitas que certezas debido a las contradicciones en los testimonios de las últimas personas que vieron con vida a Scarzzolo, entre ellas su hija de 15 años.

De acuerdo con el parte policial, al ingresar al inmueble los efectivos notaron rastros de barro y manchas de sangre en distintos sectores. Un rastrillaje posterior permitió hallar tierra removida en el patio trasero y, al excavar, fue localizado el cuerpo de la víctima.

La fiscal ordenó un amplio operativo en la zona y tomó declaración a la hija de la mujer y a su pareja, de 24 años, cuyos relatos resultaron confusos y contradictorios . A partir del análisis de las cámaras de seguridad , los investigadores establecieron que a las 3:50 de la madrugada llegó a la vivienda un Peugeot 208 negro , del que descendieron el joven y su padre, quienes minutos después se retiraron junto con la adolescente.

Más tarde, a las 4:05, se detectó la llegada de un Fiat Cronos oscuro, del que un hombre no identificado salió de la finca y partió en ese vehículo.

Además, el análisis de los teléfonos reveló que la hija de la víctima manipuló el celular de su madre y envió mensajes a las 8 para justificar su supuesta ausencia laboral por “problemas personales”, con el fin de encubrir el crimen.

Las pruebas recolectadas llevaron a la fiscal González a disponer la internación psiquiátrica de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza y la aprehensión del novio por encubrimiento de femicidio. En paralelo, se remitieron actuaciones al Juzgado de Menores N°3.

Fuentes judiciales confirmaron que la hipótesis de robo fue descartada, ya que en la casa no se registraron faltantes. La investigación continúa para identificar al autor material del crimen.