Encontraron el cadáver de una mujer en una acequia de Guaymallén

El cuerpo fue hallado en la noche del lunes. El fallecimiento habría sido por ahogamiento, informaron fuentes policiales.

Encontraron en la noche del lunes el cadáver de una mujer en una acequia de Guaymallén. Se investigan las circunstancias de la muerte, aunque a prima facie el cuerpo no presenta lesiones provocadas por un tercero, sino escoriaciones producto del arrastre del agua. Es decir, la víctima se habría ahogado.

El hallazgo se dio pasadas las 22, cuando un llamado al 911 advirtió sobre restos humanos que flotaban dentro de una cuneta en calle Victoria al 2.400, en la zona de Villa Nueva.

Policía Científica y Bomberos arribaron al lugar y constataron el cuerpo sin vida de una mujer sin remera. Sin embargo, aún no pudo ser identificado mediante equipo biométrico debido a la humedad en las manos, informaron fuentes policiales.

Personal de la Fiscalía de Homicidios trabajaba en el lugar y lideraba la investigación. Además, esperaban los resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense.

En primera instancia, no se observaron lesiones de gravedad en el cadáver, sino únicamente "escoriaciones en las rodillas compatibles con golpes ocasionados por el arrastre en la acequia", precisaron las fuentes consultadas.

Así, el fallecimiento habría sido por ahogamiento. Aún se desconoce cómo se produjo la caída y si la mujer padecía alguna enfermedad de base. Hasta tanto se logre la identificación o aparezca algún familiar, la causa permanece caratulada como "averiguación de muerte".