Embarazada rompió la pulsera electrónica y se fugó: fue recapturada en una finca de Guaymallén

La policía logró detener a una mujer embarazada que tras romper la pulsera electrónica que la monitoreaba, se fugó de la vivienda donde cumplía una condena con el beneficio de prisión domiciliaria.

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Esta mañana, personal de la Unidad Investigativa de Guaymallén , dependiente de la Dirección General de Investigaciones logró dar con el paradero de Luciana Ayelén Mañaz Saldaña, una joven de 24 años que se ocultaba en una finca de Guaymallén, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Luego de investigaciones de campo, los uniformados lograron dar con la mujer en el interior de la Finca Badano , ubicada en Sarmiento y Delgado, en el distrito de El Bermejo, procediendo a su detención.

Posteriormente fue trasladada en primera instancia a la Comisaría Novena y, con posterioridad, a la sede de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.TRA.D.A.), quedando a disposición del Tribunal Penal Colegiado N° 1, a cargo del juez Diego Lusverti, quien había solicitado su detención.

Según detallaron desde Seguridad, la mujer era intensamente buscada luego de haberse fugado de la prisión domiciliaria que le había sido concedida por encontrarse embarazada.

Luciana Mañaz tiene antecedentes policiales por varios delitos desde el año 2023, por los cuales fue condenada a una pena de prisión efectiva.

Pero luego de recuperar la libertad, siguió delinquiendo: en junio del año pasado fue detenida y luego condenada por un robo agravado por uso de arma en el que la victima fue un taxista al que asaltó en las cercanías del hospital Notti, en Guaymallén.

La condena por este atraco se le otorgó con el beneficio de prisión domiciliaria, ya que se encuentra embarazada. Pero en febrero pasado, violó la detención domiciliaria tras romper la pulsera electrónica y fugarse del domicilio.