28 de agosto de 2025 - 13:08

El video que muestra cómo derrapó y chocó el colectivo en el Acceso Sur con 8 pasajeros heridos

Era una unidad del grupo 700, que terminó en la lateral este del Acceso Sur. Testigos aseguran que el chofer se habría quedado dormido.

Se conoció el video de cómo derrapó y chocó el colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Las imágenes muestran en detalle cómo la unidad de la línea 760 descarriló a alta velocidad, salió de la autopista y siguió por la lateral este hasta chocar con una luminaria y el guardarraíl, según lo indicado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tal como se había informado previamente, el accidente del micro fue en solitario, sin intervención de terceros.

El interno del grupo 700 circulaba en dirección al norte por el Acceso Sur, cuando el chofer perdió el control de la unidad, impactó contra una luminaria, mordió el cordón de la calzada y se fue contra el guardarraíl, terminando en la lateral este a la altura de C. Valle Grande.

El golpe destrozó la parte frontal del colectivo, incluyendo parabrisas y carrocería.

Algunos vidrios estallaron y muchos pasajeros sufrieron cortes y escoriaciones en el rostro y los brazos por los fragmentos que saltaron tras el impacto. De hecho, varios iban dormidos por la hora.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió de inmediato a unos 25 pasajeros en el lugar, pero la mayoría de las lesiones no revestían gravedad.

Se contabilizaron oficialmente ocho personas heridas, entre ellas, una mujer embarazada y una beba de apenas tres meses de vida, según señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según los testigos, el chofer, de 32 años, se habría quedado dormido. De todos modos, hay una investigación abierta para determinar las causas del incidente vial.

