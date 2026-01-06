El terrorífico viaje de un chofer de app: con un cuchillo lo obligaron a ir hasta el barrio San Martín y le robaron el auto

La secuencia ocurrió esta madrugada y empezó en el Hospital Lagomaggiore. El vehículo fue recuperado por la Policía.

Un vehículo que había sido robado durante la madrugada fue recuperado por la Policía en la Ciudad de Mendoza, luego de un operativo activado a partir de una denuncia al 911.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.05, cuando una mujer solicitó un viaje hasta el Hospital Lagomaggiore. Al arribar al lugar, la pasajera amenazó al conductor, identificado como A.I.M. (29), con un objeto punzante y lo obligó a dirigirse hacia el barrio San Martín.

Una vez allí, un cómplice armado abordó el rodado y forzó al chofer a descender, dándose a la fuga con el vehículo. Tras realizar la denuncia, la víctima aportó la ubicación en tiempo real, lo que permitió a los efectivos policiales localizar el automóvil en la intersección de calles Llorens y Gran Capitán.