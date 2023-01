El perturbador gesto que una de las asesinas de Lucio Dupuy le dedicó al abuelo

A pocos días de que se conozca la sentencia contra las dos mujeres acusadas del crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años abusado y asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, el abuelo Ramón reveló un provocador gesto que le realizó la pareja de la madre del niño durante una de las audiencias judiciales.

Magdalena Espósito, mamá de Lucio, y su novia, Abigail Páez, son las dos jóvenes imputadas por el homicidio. Ambas enfrentarán una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante (aunque la imputación contra la madre es más extensa).

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las mujeres acusadas de matar a golpes a Lucio Dupuy (5)

En diálogo con Infobae, el hombre comentó sobre el incómodo momento que vivió cuando tuvo que presentarse ante la Justicia y se cruzó con la pareja de la mamá del chico asesinado. “Cuando llegué, una de las asesinas, la novia, me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Me sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar”, aseguró el abuelo de Lucio.

Abigail Páez, pareja de la mamá de Lucio Dupuy (Gentileza / Infobae)

Ramón Dupuy agradeció el apoyo de la gente y volvió a pedir justicia. “La soledad y pensarlo a él y lo que sufrió es muy duro, horrendo. A mi nieto lo extraño no todos los días, lo extraño cada minuto”, expresó.

En tanto, Silvia, pareja de Ramón y abuela de Lucio, agregó: “Tratamos de convertir el dolor en lucha”.

Respecto al proyecto de la “Ley Lucio”, que ya tiene media sanción en Diputados y busca establecer capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios públicos para detectar si los menores son víctimas de abuso o violencia, la mujer sumó: “El dolor puertas adentro es otra cosa distinta al que mostramos en entrevistas o cuando caminamos por la calle. Tratamos de levantarnos todos los días con fe pero es difícil. Lo que nos ayuda es involucrarnos para que las cosas cambien. El celular de mi marido, de Ramón, explota de consultas. Es increíble la cantidad de gente que tiene problemas como el que sufrió Lucio. Queremos que salga la ley para ayudar”.

Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio Dupuy, cuando declaró en una de las audiencias judiciales

El tribunal dará a conocer el veredicto por el crimen de Lucio el próximo 2 de febrero.

Video inédito: la madre de Lucio Dupuy oculta el llanto de su hijo con reggaeton

Un video muestra a Magdalena Espósito, la madre del fallecido Lucio Dupuy, mientras tapa el llanto de su hijo de 5 años con música de reggaeton.

Las indignantes imágenes corresponden a enero de 2021 -diez meses antes del homicidio- y a un TikTok que la mujer subió a su cuenta personal. Allí se la ve en su casa de Santa Rosa, La Pampa, cuando se tiñe el pelo de color rojo y negro ayudada por otra mujer. Mientras suena de fondo a gran volumen un tema de reggaeton, se pueden escuchar por lo bajo los gritos del pequeño Lucio.

En otro video, la mamá exhibe finalmente cómo le quedó el cabello tras el tratamiento de tintura, mientras también se oye la voz del nene.