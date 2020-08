“El Pepo” irá a juicio oral, acusado de “homicidio culposo sextuplemente agravado”

La causa que tiene como imputado al músico Rubén Castiñeiras, más conocido como “El Pepo”, por el accidente vial en el que murieron dos de sus músicos y por el cual está cumpliendo prisión domiciliaria, fue elevada a juicio oral por la Cámara de Apelaciones de Dolores, informaron hoy fuentes judiciales.

El tribunal de Dolores rechazó el pasado viernes el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Castiñeiras y el pedido de sobreseimiento de la causa, mientras hizo lugar a la solicitud de elevación a juicio oral del juez de Garantías, Mariano Cazeaux.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Télam, la Justicia confirmó la imputación sobre “El Pepo” basándose en seis agravantes al artículo 84 del Código Penal.

Por esa razón, el cantante de cumbia quedó imputado por “homicidio culposo sextuplemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, conducir bajo los efectos de estupefacientes y alcohol en sangre, a un exceso de velocidad de más de 30 km/h. de la velocidad máxima permitida en el lugar, por mediar culpa temeraria y por ser más de una las víctimas fatales”.

Además, la Cámara no hizo lugar a la apelación realizada por el abogado defensor Marino Cid Aparicio para que la causa no sea elevada a juicio luego de que la fiscal Verónica Raggio dejara por escrito que sufrió “hostigamiento” por parte del particular damnificado cuando apeló la prisión domiciliaria otorgada a “El Pepo”.

El abogado querellante Marcelo Biondi dijo a Télam que “la defensa excede en la cuestión técnica al plantear una nulidad por manifestar que la fiscal fue coaccionada por las víctimas”.

“Es una locura jurídica sin pruebas porque nunca existió ningún hecho delictivo y es inaceptable e infundado lo planteado, una falta de ética hacia el respeto que merecen las víctimas”, aseguró.

Según fuentes judiciales consultadas por Télam, el juicio oral puede llevarse a cabo el año que viene “salvo que se defina hacer un juicio abreviado”.

La causa contra “El Pepo” se inició el 20 de julio de 2019 cuando fallecieron el trompetista Ignacio Abosaleh y el asistente Nicolás Carabajal luego de que la camioneta que manejaba “El Pepo” volcara en la ruta provincial 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores.

Los peritos determinaron, tras las tareas investigativas, que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre mientras conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima era de 80.