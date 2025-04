El historial detrás del "peor ladrón del mundo": fue aprehendido más de 130 veces y generó polémica

“Me parece que la ministra se refiere no a causas judiciales, sino a las veces que el hombre ha sido detenido por la Policía, no por delitos, sino por averiguación de antecedentes y medios de vida. Y si, este año lo aprehendieron 14 veces y lo llevaron a la comisaria 33 del barrio San Martín. Esas aprehensiones no llegan a judicializarse porque no hay delito”, explicó a Los Andes Alejandro Gullé, Procurador General de Mendoza.