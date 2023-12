El enólogo Alejandro Vigil fue víctima de dos delitos: un robo “ratero” y una estafa virtual “grosa”

El reconocido enólogo y empresario Alejandro Vigil fue víctima de dos delitos: un robo domiciliario, y una estafa virtual en la que habría perdido una importante suma de dinero.

Según definió el “winemaker” de Catena Zapata en sus redes sociales el primero fue “un asalto realizado por rateros”; en tanto que la “grosa” estafa fue realizada por ciberdelicuentes, es decir un golpe realizado por personas con conocimientos tecnológicos, ya que le lhachearon una página de Instagram y luego una cuenta de Mercado Pago.

Este fin de semana nos robaron en mi casa , nos hackearon teléfono de casa vigil palmarés , nos ocuparon una propiedad y armaron ig trucho de vigil wine club . Nos hackeron mercado pago y nos robaron suma muy importante … — Alejandro Vigil (@alevigilmalbec) December 17, 2023

Por lo pronto hay una investigación en curso en Delitos Económicos por una estafa, por un ciberdelito; en tanto que no habría por ahora una causa en Robos y Hurtos, explicó una fuente judicial.

Pero esta estafa, si bien habría sido descubierta por la víctima recientemente, se vendría realizando desde hace varios meses, investigan si es desde octubre, por lo menos. Esta indefinición momentánea ha determinado que todavía no lo ha tomado ningún fiscal, a la espera que saber quién estaba de turno cuando comenzó a producirse el delito.

El domingo el reconocido hacedor de vinos de alta gama posteo en su página de X: “Este fin de semana nos robaron en mi casa, nos hackearon teléfono de casa vigil palmarés, nos ocuparon una propiedad y armaron ig (Instragram) trucho de vigil wine club. Nos hackeron mercado pago y nos robaron suma muy importante”.

Uno de los posteos realizados por Alejandro Vigil.

Esta mañana, le aclaró a sus seguidores que ambos hechos que no tendrían relación entre sí: “Todo bien. En casa solo tonteras de ratero. Estimados amigos agradezco su preocupación, todo el tema informático está en la justicia. El robo es menor, rateros, robo! No asalto. Estamos bien, no nos pasó nada, nadie tiene nada”.

Y luego, respondiendo a la consulta de uno de sus seguidores, aclaró: “nos enteramos a la mañana (del domingo) que faltaba algo, a cosa del quincho. Lo groso está en los hackeos”, confió.